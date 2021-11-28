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В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом
В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.11.2021
В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом
Первый возможный случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Швейцарии у человека, вернувшегося из Южной Африки, сообщил Федеральный офис... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:43
2021-11-28T23:43
2021-11-28T23:48
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ЦЮРИХ, 28 ноя - РИА Новости. Первый возможный случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Швейцарии у человека, вернувшегося из Южной Африки, сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны."Первый вероятный случай варианта "омикрон" (выявлен) в Швейцарии у человека, который вернулся из Южной Африки около недели назад. Секвенирование принесет уверенность в ближайшие дни", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html
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в мире, швейцария, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, twitter, юар, воз
23:43 28.11.2021 (обновлено: 23:48 28.11.2021)
В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом
В Швейцарии заявили о подозрении на первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса