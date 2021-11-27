Южная Корея ограничит въезд из восьми африканских стран
Южная Корея ограничит въезд из восьми стран Южной Африки из-за нового штамма коронавируса
© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея запретит въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, а для южнокорейских граждан будет возвращен обязательный карантин, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
С 28 ноября указанные государства считаются "опасными", для них применяются усиленные антикоронавирусные меры.
Ранее только для прибывающих из ЮАР действовал обязательный пятидневный карантин. Теперь же иностранным гражданам, которые за последние 14 дней побывали во всех восьми упомянутых странах, будет запрещена даже посадка на самолет, а для южнокорейцев вернут обязательный карантин.
"У иностранных граждан, прибывающих в Южную Корею через эти восемь стран, в том числе ЮАР, в ходе оформления посадки на самолет будут проверять паспорт и ограничивать посадку. Даже если их посадят на самолет и они прибудут в Южную Корею, им будет отказано во въезде", - говорится в заявлении ведомства.
Гражданам самой Южной Кореи снова придется проходить обязательный 10-дневный карантин и сдавать три ПЦР-теста, даже если они были полностью привиты на родине, что дает право избежать самоизоляции по приезду из большинства других стран.
Сообщается также, что для всех приезжих из стран Африки при обнаружении коронавируса проводится генетический анализ биоматериала. Кроме того, вскоре будет разработан и поставлен на места ПЦР-тест, способный распознавать штамм "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.