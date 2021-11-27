https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761054397.html

Южная Корея ограничит въезд из восьми африканских стран

Южная Корея ограничит въезд из восьми африканских стран - РИА Новости, 27.11.2021

Южная Корея ограничит въезд из восьми африканских стран

Южная Корея запретит въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, а для... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:11

2021-11-27T18:11

2021-11-27T18:11

распространение коронавируса

в мире

таиланд

ботсвана

африка

джо байден

евросоюз

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_958507d3e5ffe636c07a1327e2198c56.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея запретит въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, а для южнокорейских граждан будет возвращен обязательный карантин, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Как сообщило ведомство, в данный момент у Южной Кореи нет прямых авиарейсов с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Намибией, Лесото, Эсватини, Мозамбиком и Малави, где распространяется новый штамм вируса. Случаев заражения им в Республике Корея пока не зарегистрировано.С 28 ноября указанные государства считаются "опасными", для них применяются усиленные антикоронавирусные меры.Ранее только для прибывающих из ЮАР действовал обязательный пятидневный карантин. Теперь же иностранным гражданам, которые за последние 14 дней побывали во всех восьми упомянутых странах, будет запрещена даже посадка на самолет, а для южнокорейцев вернут обязательный карантин."У иностранных граждан, прибывающих в Южную Корею через эти восемь стран, в том числе ЮАР, в ходе оформления посадки на самолет будут проверять паспорт и ограничивать посадку. Даже если их посадят на самолет и они прибудут в Южную Корею, им будет отказано во въезде", - говорится в заявлении ведомства.Гражданам самой Южной Кореи снова придется проходить обязательный 10-дневный карантин и сдавать три ПЦР-теста, даже если они были полностью привиты на родине, что дает право избежать самоизоляции по приезду из большинства других стран.Сообщается также, что для всех приезжих из стран Африки при обнаружении коронавируса проводится генетический анализ биоматериала. Кроме того, вскоре будет разработан и поставлен на места ПЦР-тест, способный распознавать штамм "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

таиланд

ботсвана

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, ботсвана, африка, джо байден, евросоюз, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19