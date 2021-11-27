https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761033781.html

Новый опасный штамм коронавируса распространятся по Европе

В Германии выявили первого зараженного омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

Новый опасный штамм коронавируса распространятся по Европе

Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о, предположительно, первом случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в Германии. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:34

2021-11-27T14:34

2021-11-27T17:35

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о, предположительно, первом случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в Германии."Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию", — написал политик в твиттере.В Чехии также проверяют возможное появление "омикрона". "Женщина, которая была тестирована на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", побывала в Намибии, а в Чехию возвращалась через ЮАР и Дубай. Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", — сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.Как пишут зарубежные СМИ, в Южно-Африканской Республике зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и Бельгии.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shtamm-1760979422.html

https://ria.ru/20211127/shtamm-1761030027.html

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в мире, чехия, гонконг, бельгия, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19