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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/karantin-1761065616.html
В Британии введут карантин для контактирующих с носителями омикрон-штамма
В Британии введут карантин для контактирующих с носителями омикрон-штамма - РИА Новости, 27.11.2021
В Британии введут карантин для контактирующих с носителями омикрон-штамма
Великобритания введёт обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, заявил премьер... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:16
2021-11-27T21:01
распространение коронавируса
карантин
великобритания
борис джонсон
коронавирус covid-19
в мире
ботсвана
лесото
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Великобритания введёт обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, заявил премьер страны Борис Джонсон.По его словам, целенаправленные меры необходимы для того, чтобы ограничить распространение вируса и выиграть время для его изучения специалистами."Мы будем требовать от всех, прибывающих в Великобританию, сдавать ПЦР-тест к концу второго дня после приезда и самоизолироваться, пока не будет получен отрицательный результат", - сказал Джонсон на пресс-конференции.Кроме того, все, кто контактировал с потенциальным носителем Omicron, должны будут самоизолироваться на 10 дней вне зависимости от статуса вакцинации.Также в Британии вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте, добавил премьер.Помимо этого, планируется ускорить ревакцинацию населения - в течение следующих трех недель только в Англии будут сделаны 6 миллионов бустерных уколов, а министр здравоохранения попросил Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) рассмотреть возможность предоставления бустеров как можно более широкой группе, а также сократить разрыв между второй дозой вакцины и бустером."Меры, которые мы принимаем сегодня, в том числе на наших границах и в отношении масочного режима, являются временными и предупредительными, и мы вновь рассмотрим их через три недели", - заключил Джонсон.Ранее в субботу британский Минздрав сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса Omicron.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы Omicron.Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
https://ria.ru/20211127/gipoteza-1761062489.html
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карантин, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19, в мире, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), воз
20:16 27.11.2021 (обновлено: 21:01 27.11.2021)
 
В Британии введут карантин для контактирующих с носителями омикрон-штамма

Премьер Британии Джонсон объявил карантин для контактирующих с носителями омикрон-штамма

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Великобритания введёт обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда и карантин до получения отрицательного результата, заявил премьер страны Борис Джонсон.
По его словам, целенаправленные меры необходимы для того, чтобы ограничить распространение вируса и выиграть время для его изучения специалистами.
"Мы будем требовать от всех, прибывающих в Великобританию, сдавать ПЦР-тест к концу второго дня после приезда и самоизолироваться, пока не будет получен отрицательный результат", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
Кроме того, все, кто контактировал с потенциальным носителем Omicron, должны будут самоизолироваться на 10 дней вне зависимости от статуса вакцинации.
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Также в Британии вновь станет обязательным масочный режим в магазинах и общественном транспорте, добавил премьер.
Помимо этого, планируется ускорить ревакцинацию населения - в течение следующих трех недель только в Англии будут сделаны 6 миллионов бустерных уколов, а министр здравоохранения попросил Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) рассмотреть возможность предоставления бустеров как можно более широкой группе, а также сократить разрыв между второй дозой вакцины и бустером.
"Меры, которые мы принимаем сегодня, в том числе на наших границах и в отношении масочного режима, являются временными и предупредительными, и мы вновь рассмотрим их через три недели", - заключил Джонсон.
Ранее в субботу британский Минздрав сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса Omicron.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы Omicron.
Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.
Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
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