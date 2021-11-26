16:47 26.11.2021 (обновлено: 17:09 26.11.2021)
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе нестабильной
Премьер Армении Пашинян назвал ситуацию в Карабахе после перемирия не столь стабильной
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта не столь стабильна после перемирия.
"Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков человек погибли с обеих сторон, инциденты происходят и в Нагорном Карабахе. С 12 мая мы фактически имеем кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении", - сказал Пашинян.
По его словам, граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована и не демаркирована, но "государственная граница существует и это суверенная территория Армении".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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