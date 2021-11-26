https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760921573.html

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе нестабильной

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе нестабильной - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе нестабильной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:47

2021-11-26T16:47

2021-11-26T17:09

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армения

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ильхам алиев

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта не столь стабильна после перемирия.По его словам, граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована и не демаркирована, но "государственная граница существует и это суверенная территория Армении".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

россия

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