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На Украине собрались начать войну с Кремля
Украинский политик собрался "напасть" на Кремль - РИА Новости, 25.11.2021
На Украине собрались начать войну с Кремля
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян помечтал о нападении соотечественников на Кремль. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:54
2021-11-25T17:23
в мире
украина
киев
владимир зеленский
владимир омелян
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян помечтал о нападении соотечественников на Кремль."Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".Он также возмутился, что президент Владимир Зеленский не делает шагов в сторону противостояния с Россией. По мнению экс-министра, это может сигнализировать о том, что украинский лидер — "агент Кремля".Омелян не впервые допускает одиозные и абсурдные высказывания. Так, он предлагал "разорвать" Россию, запуская некие проекты на Дальнем Востоке, а также в Воронежской области и на Кубани.Украинские политики регулярно выступают с нападками на Москву. В начале года бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказывал о планах Киева "потушить свет в Кремле", а также призывал предоставить США территорию страны в качестве плацдарма для борьбы с соседним государством. Тогда в Госдуме сочли высказывание экс-чиновника нелепой попыткой "испортить настроение Москве".
https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир омелян, ситуация на украине, россия
16:54 25.11.2021 (обновлено: 17:23 25.11.2021)
 
Украинский политик собрался "напасть" на Кремль

Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян выступил с призывами нападать на Кремль

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян помечтал о нападении соотечественников на Кремль.
"Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".
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Он также возмутился, что президент Владимир Зеленский не делает шагов в сторону противостояния с Россией. По мнению экс-министра, это может сигнализировать о том, что украинский лидер — "агент Кремля".
Омелян не впервые допускает одиозные и абсурдные высказывания. Так, он предлагал "разорвать" Россию, запуская некие проекты на Дальнем Востоке, а также в Воронежской области и на Кубани.
Украинские политики регулярно выступают с нападками на Москву. В начале года бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказывал о планах Киева "потушить свет в Кремле", а также призывал предоставить США территорию страны в качестве плацдарма для борьбы с соседним государством. Тогда в Госдуме сочли высказывание экс-чиновника нелепой попыткой "испортить настроение Москве".
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ОмелянСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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