https://ria.ru/20210122/balbek-1594094881.html

В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией

В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:36

2021-01-22T01:36

2021-01-22T01:41

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией.Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. "Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве. "Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий. Он добавил, что России остается только ждать.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран.

https://ria.ru/20210120/raketa-1593923654.html

https://ria.ru/20200621/1573254741.html

россия

сша

украина

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россия, руслан бальбек, госдума рф, владимир огрызко, сша, украина, в мире