https://ria.ru/20210122/balbek-1594094881.html
В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией
В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:36
2021-01-22T01:36
2021-01-22T01:41
россия
руслан бальбек
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией.Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. "Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве. "Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий. Он добавил, что России остается только ждать.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран.
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россия, руслан бальбек, госдума рф, владимир огрызко, сша, украина, в мире
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
прокомментировал в беседе с RT
высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко
о борьбе с Россией.
Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США
в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.
Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. "Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.
По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве.
"Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий. Он добавил, что России остается только ждать.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.
В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран.