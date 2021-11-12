https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html

Украина захотела "разорвать Россию" через Дальний Восток

На Украине нашли способ "разорвать Россию" - РИА Новости, 12.11.2021

Украина захотела "разорвать Россию" через Дальний Восток

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян озвучил в эфире телеканала НТА "план победы" над Россией. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:38

2021-11-12T14:38

2021-11-12T14:38

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян озвучил в эфире телеканала НТА "план победы" над Россией.Экс-чиновник заявил, что Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в его стране, а президента Владимира Зеленского он вовсе назвал "проектом Кремля". По его словам, Киеву надо действовать аналогичным способом."Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", — считает бывший министр.В Киеве не раз пытались "присвоить" себе часть российских земель. По словам лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. При этом среди земель, на которые мог бы "претендовать" Киев, радикал назвал дальневосточный Зеленый Клин, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине).

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в мире, киев, словакия, владимир зеленский, олег тягнибок, владимир омелян, россия