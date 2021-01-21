https://ria.ru/20210121/ukraine-1594017972.html

Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле

Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:15

2021-01-21T15:15

2021-01-21T17:09

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также рассказал о планах Киева потушить свет в Кремле. В эфире телеканала "Прямой" дипломат заявил, что Украина может помочь американским вооруженным силам "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, которое становится театром потенциальных столкновений. "Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", — продолжил Огрызко. Он назвал возможности в киберсреде "чувствительной штукой", сравнимой по разрушительной силе с ядерным оружием. Дипломат признался, что в последние годы изучает возможности "повлиять" на Россию подобным образом. "Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле", — добавил Огрызко, отметив, что таким образом задачу сформулировал экс-министр обороны Великобритании. "Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", — заключил он. Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор". Между тем последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.

https://ria.ru/20210120/raketa-1593923654.html

https://ria.ru/20200621/1573254741.html

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россия, владимир огрызко, сша, украина, в мире