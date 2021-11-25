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"Черные пятницы" в мире

"Черные пятницы" в мире - РИА Новости, 25.11.2021

"Черные пятницы" в мире

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T06:07

2021-11-25T06:07

2021-11-25T06:07

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"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.Обычай устраивать в этот день распродажи появился в США еще в XIX веке, название "черная пятница" у праздника распродаж появилось в 1960-е годы благодаря водителям, окрестившим так этот день из-за огромных пробок на улицах. Со временем традиция, возникшая в Соединенных Штатах, распространилась на другие страны. Традиционно в крупных торговых центрах Лондона, Нью-Йорка, Парижа люди занимают очередь еще с полуночи. И как только распахиваются двери магазинов, толпы покупателей атакуют прилавки. Чтобы стать наиболее удачливым, клиенту важно заранее изучить ассортимент торговых площадок, чтобы подоспеть к нужному месту одним из первых. При этом существует правило: по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день.Так, в 2012 году многие торговые сети в США объявили, что распахивают двери уже в восемь-десять часов вечера на День благодарения, все остальные открываются в полночь.В 2014 году акция "черной пятницы" в США уже не вызывала ажиотаж. Количество покупателей в крупных универмагах Нью-Йорка и окрестностей в этот день было таким же, как во время обычных выходных. Серьезных пробок на основных автомагистралях, несмотря на "черную пятницу", не наблюдалось, а около торговых центров было не так сложно найти парковочные места. Наблюдатели связывали это с тем, что многие крупные магазины не стали дожидаться пятницы, а открылись вечером предыдущего дня – на День благодарения. Так, легендарный универмаг Macy's на 34-й улице в Нью-Йорке открыл свои двери для посетителей в 18.00 четверга, а его открытия на улице дожидались около 15 тысяч человек. Аналогичным образом поступили, в частности, крупнейшие американские ритейлеры Walmart и Target. Традиционно наиболее выгодными покупками в дни предпраздничных распродаж является электроника, бытовая техника, предметы обихода и игрушки, именно на эти категории товаров продавцы предлагают наибольшие скидки.В 2019 году в США объемы интернет-продаж в "черную пятницу" достигли 6,22 миллиарда долларов, превысив на 23,6% показатели 2018 года. В России подобную акцию с 2013 года проводит ООО "Блэк Фрайдэй" на сайте.В 2016 году в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница", ее сайт. В результате в совокупности в российской "черной пятнице" участвовали порядка 500 магазинов.В 2019 году акция стартовала 29 ноября. По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), россияне за три дня распродаж "черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем в 2018 году.В 2020 году акция проходила с 27 по 29 ноября. В ней приняли участие более 200 российских магазинов и онлайн-площадок. Среди крупнейших ее участников эксперты отметили интернет-магазины Wildberries, Ozon, Citilink, Lamoda, "Детский мир", Холодильник.ру, "Перекресток-Онлайн", Отто, Wargaming, "РосТелеком". По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот онлайн-магазинов в "Черную пятницу" в 2020 году увеличился почти вдвое, до 39,7 миллиарда рублей. Это почти на 80% выше показателя "Черной пятницы" 2019 года. Количество покупателей на распродаже по сравнению с 2019 годом также удвоилось. Среди специфических трендов "Черной пятницы 2020" – интерес покупателей к товарам для домашнего комфорта и изменение возрастной аудитории на фоне ограничений из-за коронавируса. Старшее поколение по количеству заказов вплотную приблизилось к самой молодой аудитории 25-35 лет – 20% и 20,3% от всех заказов соответственно.В России в 2021 году "черная пятница" начнется 25 ноября. Акция продлится три дня. Эксперты предупреждают, что за внешне привлекательными предложениями в сезон распродаж может скрываться не вполне честная ценовая политика. Некоторые продавцы перед объявлением скидок завышают стоимость товаров, то есть снижение цены оказывается мнимым. Избежать этой ловушки можно, если заблаговременно уточнять цены на желанные вещи.Специалисты Роспотребнадзора отмечали, что слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки – иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки. Также аналитики советуют в период распродаж "черной пятницы" покупать только то, что действительно нужно, а не товары с большими скидками. Потому что формула "сэкономил – значит, заработал" считается самообманом. Следует помнить, что любое приобретение даже со скидкой в 90% – это трата денег.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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