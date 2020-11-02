https://ria.ru/20201102/skidki-1582645628.html

Черная пятница 2020

Черная пятница 2020

Черная пятница — глобальная распродажа, которая в России состоится с 27 по 29 ноября. О скидках, участниках и географии акции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:00

2020-11-02T14:00

2020-11-02T14:00

скидки

россия

черная пятница

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Черная пятница — глобальная распродажа, которая в России состоится с 27 по 29 ноября. О скидках, участниках и географии акции — в материале РИА Новости. Какого числа начинается "Черная пятница"Конец ноября в розничной торговле традиционно знаменуется масштабными акциями, призванными подстегнуть покупательский спрос. "Черная пятница" — это время специальных скидок как для онлайн, так и для обычных магазинов. В этом году в России акция стартует в 00:00 по Москве 27 ноября и продлится до 23:59 29 ноября. Во время подобных мероприятий объем продаж заметно увеличивается. В этом году ожидается особенно сильный рост в сегменте онлайн-торговли. Все больше россиян делают покупки через Интернет, а из-за снижения доходов на фоне пандемии многие специально откладывают покупки до сезона скидок."Мы видим большой рост количества онлайн-заказов по ритейлу, - сказал РИА Новости Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли. - Торговые сети отмечают трех-четырехкратное увеличение количества заказов онлайн по сравнению со временем до начала пандемии. Поэтому можно предположить, что в эту "Черную пятницу" число покупок чрез Интернет заметно вырастет. Традиционная торговля, конечно, тоже не останется в стороне. Возможности офлайн-ритейла привлечь покупателей лимитируется пандемией и определенными карантинными ограничениями. Соответственно, если есть какая-то возможность простимулировать людей сделать покупку, это может быть "Черная пятница", грядущие распродажи перед Новым годом, магазины постараются ее использовать как можно шире, чтобы подстегнуть потребительскую активность. Скорее всего, они будут предлагать хорошие условия для покупателя, чтобы на падающем спросе как-то подстегнуть продажи". Какие скидки ожидатьУчастники акции заявляют скидки от 20% до 70%, причем по некоторым товарам они могут достигать 90%. В пресс-службе проектов "Настоящая Черная Пятница" и "Киберпонедельник" пояснили РИА Новости, что "если это продукты, которые имеют срок годности, вещи, для оценки которых имеет значение тренд, то такая скидка бывает вполне оправдана. Так же большие скидки ждут продукцию, на которую во время пандемии мог снизится спрос, например, товары для красоты". Топ-10 интернет магазинов, участвующих в распродажеУчастниками "Черной пятницы" станут практически все российские маркетплейсы и офлайн розница. "Если говорить о товарных категориях, то как и годом ранее повышенным спросом будут пользоваться смартфоны и гаджеты, бытовая техника, электроника, игрушки, автотовары, обувь, сумки и аксессуары, а также продукты питания", - пояснил собеседник агентства.Среди крупнейших участников "Черной пятницы"-2020 эксперты отметили интернет-магазины Wildberries, Ozon, Citilink, Lamoda, "Детский мир", Холодильник.ру, "Перекресток-Онлайн", Отто, Wargaming, "РосТелеком".В каких городах будет распродажаАкция является всероссийской, в распродаже примут участие все регионы страны, констатировали в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом наиболее активными покупателями "Черной пятницы" 2020 в России, скорее всего, будут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20191128/1561690519.html

https://ria.ru/20191129/1561729531.html

https://ria.ru/20191202/1561837733.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скидки, россия, черная пятница