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Черная пятница 2020
Черная пятница 2020
Черная пятница — глобальная распродажа, которая в России состоится с 27 по 29 ноября. О скидках, участниках и географии акции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:00
2020-11-02T14:00
скидки
россия
черная пятница
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Черная пятница — глобальная распродажа, которая в России состоится с 27 по 29 ноября. О скидках, участниках и географии акции — в материале РИА Новости. Какого числа начинается "Черная пятница"Конец ноября в розничной торговле традиционно знаменуется масштабными акциями, призванными подстегнуть покупательский спрос. "Черная пятница" — это время специальных скидок как для онлайн, так и для обычных магазинов. В этом году в России акция стартует в 00:00 по Москве 27 ноября и продлится до 23:59 29 ноября. Во время подобных мероприятий объем продаж заметно увеличивается. В этом году ожидается особенно сильный рост в сегменте онлайн-торговли. Все больше россиян делают покупки через Интернет, а из-за снижения доходов на фоне пандемии многие специально откладывают покупки до сезона скидок."Мы видим большой рост количества онлайн-заказов по ритейлу, - сказал РИА Новости Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли. - Торговые сети отмечают трех-четырехкратное увеличение количества заказов онлайн по сравнению со временем до начала пандемии. Поэтому можно предположить, что в эту "Черную пятницу" число покупок чрез Интернет заметно вырастет. Традиционная торговля, конечно, тоже не останется в стороне. Возможности офлайн-ритейла привлечь покупателей лимитируется пандемией и определенными карантинными ограничениями. Соответственно, если есть какая-то возможность простимулировать людей сделать покупку, это может быть "Черная пятница", грядущие распродажи перед Новым годом, магазины постараются ее использовать как можно шире, чтобы подстегнуть потребительскую активность. Скорее всего, они будут предлагать хорошие условия для покупателя, чтобы на падающем спросе как-то подстегнуть продажи". Какие скидки ожидатьУчастники акции заявляют скидки от 20% до 70%, причем по некоторым товарам они могут достигать 90%. В пресс-службе проектов "Настоящая Черная Пятница" и "Киберпонедельник" пояснили РИА Новости, что "если это продукты, которые имеют срок годности, вещи, для оценки которых имеет значение тренд, то такая скидка бывает вполне оправдана. Так же большие скидки ждут продукцию, на которую во время пандемии мог снизится спрос, например, товары для красоты". Топ-10 интернет магазинов, участвующих в распродажеУчастниками "Черной пятницы" станут практически все российские маркетплейсы и офлайн розница. "Если говорить о товарных категориях, то как и годом ранее повышенным спросом будут пользоваться смартфоны и гаджеты, бытовая техника, электроника, игрушки, автотовары, обувь, сумки и аксессуары, а также продукты питания", - пояснил собеседник агентства.Среди крупнейших участников "Черной пятницы"-2020 эксперты отметили интернет-магазины Wildberries, Ozon, Citilink, Lamoda, "Детский мир", Холодильник.ру, "Перекресток-Онлайн", Отто, Wargaming, "РосТелеком".В каких городах будет распродажаАкция является всероссийской, в распродаже примут участие все регионы страны, констатировали в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом наиболее активными покупателями "Черной пятницы" 2020 в России, скорее всего, будут жители Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20191128/1561690519.html
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скидки, россия, черная пятница

Черная пятница 2020

14:00 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновРекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Черная пятница — глобальная распродажа, которая в России состоится с 27 по 29 ноября. О скидках, участниках и географии акции — в материале РИА Новости.

Какого числа начинается "Черная пятница"

Конец ноября в розничной торговле традиционно знаменуется масштабными акциями, призванными подстегнуть покупательский спрос. "Черная пятница" — это время специальных скидок как для онлайн, так и для обычных магазинов. В этом году в России акция стартует в 00:00 по Москве 27 ноября и продлится до 23:59 29 ноября.
Во время подобных мероприятий объем продаж заметно увеличивается. В этом году ожидается особенно сильный рост в сегменте онлайн-торговли. Все больше россиян делают покупки через Интернет, а из-за снижения доходов на фоне пандемии многие специально откладывают покупки до сезона скидок.
Распродажи в столичных магазинах - РИА Новости, 1920, 28.11.2019
28 ноября 2019, 03:43
Эксперты рассказали, что стоит покупать во время "черной пятницы"
"Мы видим большой рост количества онлайн-заказов по ритейлу, - сказал РИА Новости Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли. - Торговые сети отмечают трех-четырехкратное увеличение количества заказов онлайн по сравнению со временем до начала пандемии. Поэтому можно предположить, что в эту "Черную пятницу" число покупок чрез Интернет заметно вырастет. Традиционная торговля, конечно, тоже не останется в стороне. Возможности офлайн-ритейла привлечь покупателей лимитируется пандемией и определенными карантинными ограничениями. Соответственно, если есть какая-то возможность простимулировать людей сделать покупку, это может быть "Черная пятница", грядущие распродажи перед Новым годом, магазины постараются ее использовать как можно шире, чтобы подстегнуть потребительскую активность. Скорее всего, они будут предлагать хорошие условия для покупателя, чтобы на падающем спросе как-то подстегнуть продажи".

Какие скидки ожидать

Участники акции заявляют скидки от 20% до 70%, причем по некоторым товарам они могут достигать 90%. В пресс-службе проектов "Настоящая Черная Пятница" и "Киберпонедельник" пояснили РИА Новости, что "если это продукты, которые имеют срок годности, вещи, для оценки которых имеет значение тренд, то такая скидка бывает вполне оправдана. Так же большие скидки ждут продукцию, на которую во время пандемии мог снизится спрос, например, товары для красоты".

Топ-10 интернет магазинов, участвующих в распродаже

Участниками "Черной пятницы" станут практически все российские маркетплейсы и офлайн розница.
"В акции традиционно примут участие более 200 российских магазинов и онлайн площадок, на которых покупатели с максимальной для себя выгодой смогут приобрести товары для детей, продукты, одежду, современную электронику, бытовую технику и многое другое", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли.
"Если говорить о товарных категориях, то как и годом ранее повышенным спросом будут пользоваться смартфоны и гаджеты, бытовая техника, электроника, игрушки, автотовары, обувь, сумки и аксессуары, а также продукты питания", - пояснил собеседник агентства.
Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница - РИА Новости, 1920, 29.11.2019
29 ноября 2019, 05:26
Эксперты советуют сравнивать изменение цен товаров в "черную пятницу"
Среди крупнейших участников "Черной пятницы"-2020 эксперты отметили интернет-магазины Wildberries, Ozon, Citilink, Lamoda, "Детский мир", Холодильник.ру, "Перекресток-Онлайн", Отто, Wargaming, "РосТелеком".

В каких городах будет распродажа

Акция является всероссийской, в распродаже примут участие все регионы страны, констатировали в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом наиболее активными покупателями "Черной пятницы" 2020 в России, скорее всего, будут жители Москвы и Санкт-Петербурга.
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 11:31
Интернет-магазины в "черную пятницу" заработали 22,3 миллиарда рублей
 
СкидкиРоссияЧерная пятница
 
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