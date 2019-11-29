Средний чек россиян в "черную пятницу" за год снизился на 9%

Аналитики компании изучили данные по продажам с 0:00 до 12:00 часов первого дня акции в этом и прошлом году (29 ноября 2019 года и 23 ноября 2018 года).

"Средний чек покупки за исследуемое время составил 2310 рублей, что на 34% ниже, чем в пятницу день неделю назад (22 ноября), и на 9% ниже, чем в первый день "черной пятницы" прошлого года. Число покупок за первую половину первого дня акции выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18%. Общий объем затрат россиян за первую половину первого дня "черной пятницы" выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%", - подсчитали аналитики.