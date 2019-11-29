Средний чек россиян в "черную пятницу" за год снизился на 9%

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, в то время как общий объем трат вырос на 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.
Аналитики компании изучили данные по продажам с 0:00 до 12:00 часов первого дня акции в этом и прошлом году (29 ноября 2019 года и 23 ноября 2018 года).
"Средний чек покупки за исследуемое время составил 2310 рублей, что на 34% ниже, чем в пятницу день неделю назад (22 ноября), и на 9% ниже, чем в первый день "черной пятницы" прошлого года. Число покупок за первую половину первого дня акции выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18%. Общий объем затрат россиян за первую половину первого дня "черной пятницы" выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%", - подсчитали аналитики.
Компания также зафиксировала повышенную активность в связи с акцией со стороны ритейлеров. По словам директора по продуктам на данных "Платформы ОФД" Дмитрия Батюшенкова, по состоянию на 12 часов дня объем визитов ритейлеров в личный кабинет вырос по сравнению с обычным днем на 20-22%.