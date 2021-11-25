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Индекс промышленного производства в Ленобласти составил 107,1%

Индекс промышленного производства в Ленобласти составил 107,1% - РИА Новости, 25.11.2021

Индекс промышленного производства в Ленобласти составил 107,1%

Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам десяти месяцев 2021 года составил 107,1%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:24

2021-11-25T17:24

2021-11-25T17:24

ленинградская область

экономика

технологии

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам десяти месяцев 2021 года составил 107,1%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по данным Петростата, индекс обрабатывающих производств в январе-октябре составляет 107,4%. Как и ранее наибольший рост отмечается в производстве напитков — 149,7% и полиграфической деятельности — 149,7%) а также в производстве изделий из дерева и обработке древесины — 139,7%, текстильных изделий —133,1%, в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования — 128,5%."Также индекс промышленного производства вырос в отрасли обеспечения и передачи электроэнергии (106,6%) и в водоснабжении, утилизации отходов (105,3%)", — рассказал собеседник агентства.В целом, индекс промышленного производства Ленинградской области, в том числе обрабатывающей промышленности, в 2021 году превышает прошлогодние показатели. По прогнозам, стабилизация в основных отраслях промышленности продолжится и по итогам года этот показатель будет в плюсе. Напомним, что по итогам 2020 года индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 98,6%. Как и сейчас, среди обрабатывающих производств лидером, показавшим наибольший рост по итогам 2020 года, стала полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — 148,3%, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735567129.html

ленинградская область

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экономика, технологии, ленинградская область