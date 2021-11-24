https://ria.ru/20211124/troyka-1760456236.html

Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка"

Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка" - РИА Новости, 24.11.2021

Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка"

Власти Ленинградской области планируют к майским праздникам 2022 года внедрить карту "Тройка" в регионе, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:58

2021-11-24T08:58

2021-11-24T11:08

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Ленинградской области планируют к майским праздникам 2022 года внедрить карту "Тройка" в регионе, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко."В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно", - ответил Дрозденко на вопрос, когда в регионе может заработать карта "Тройка".Глава Ленобласти отметил, что в регионе частично работает карта "Подорожник"."Карта "Тройка" более продвинутая, чем "Подорожник". И учитывая, что в карту "Тройка" уже вошли не только Москва, Московская область, но и Тверская, Калужская области, мы решили, что мы все-таки пойдем на более современную систему учета", - сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/troyka-1758653024.html

ленинградская область

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общество, ленинградская область, александр дрозденко