https://ria.ru/20211124/troyka-1760456236.html
Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка"
Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка" - РИА Новости, 24.11.2021
Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка"
Власти Ленинградской области планируют к майским праздникам 2022 года внедрить карту "Тройка" в регионе, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:58
2021-11-24T08:58
2021-11-24T11:08
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Ленинградской области планируют к майским праздникам 2022 года внедрить карту "Тройка" в регионе, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко."В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно", - ответил Дрозденко на вопрос, когда в регионе может заработать карта "Тройка".Глава Ленобласти отметил, что в регионе частично работает карта "Подорожник"."Карта "Тройка" более продвинутая, чем "Подорожник". И учитывая, что в карту "Тройка" уже вошли не только Москва, Московская область, но и Тверская, Калужская области, мы решили, что мы все-таки пойдем на более современную систему учета", - сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/troyka-1758653024.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
08:58 24.11.2021 (обновлено: 11:08 24.11.2021)
Дрозденко рассказал, когда в Ленинградской области внедрят карту "Тройка"
Ленинградская область планирует к маю 2022 года внедрить карту "Тройка"