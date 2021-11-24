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Глава Ленинградской области выступил против расширения порта в Приморске
Глава Ленинградской области выступил против расширения порта в Приморске - РИА Новости, 24.11.2021
Глава Ленинградской области выступил против расширения порта в Приморске
Власти Ленинградской области бережно относятся к вовлечению побережья в экономический оборот, поэтому против расширения границы порта в Приморске, которое... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:04
2021-11-24T09:04
2021-11-24T11:08
экономика
белоруссия
приморск
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Ленинградской области бережно относятся к вовлечению побережья в экономический оборот, поэтому против расширения границы порта в Приморске, которое необходимо инвесторам из Белоруссии для размещения собственного терминала, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко."Я знаю, что сегодня идут активные переговоры с возможностью размещения собственного терминала Белоруссии в районе Приморска в рамках того проекта, который у нас уже есть. Мы заняли сейчас жесткую позицию: новую границу порта создавать не хотим. Побережье не построишь", - сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что необходимо "очень бережно относиться к вовлечению побережья в экономический оборот". "И желательно его сохранить", - отметил губернатор.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
https://ria.ru/20211007/primorsk-1753450532.html
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экономика, белоруссия, приморск, ленинградская область, александр дрозденко
09:04 24.11.2021 (обновлено: 11:08 24.11.2021)
Глава Ленинградской области выступил против расширения порта в Приморске
Глава Ленинградской области Дрозденко выступил против расширения границы порта в Приморске