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Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист - РИА Новости, 24.11.2021
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы -... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:41
2021-11-24T13:41
игорь ким
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авто
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы - увеличиться, заявил РИА Новости юрист Игорь Ким.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."В последнее время участились случаи ДТП с участием блогеров. Дело в том, что суммы, предусмотренные в КоАП за нарушение правил дорожного движения, несопоставимы с заработками блогеров, которые получают огромные просмотры, а вместе с тем и деньги за ролики с опасным вождением", - сказал Ким.Адвокат отметил, что при правильном использовании и нотариальном оформлении видеоролики, опубликованные в сети, могут стать серьезным доказательством в суде."Нарушитель публикует видео с опасным вождением, соответственно, он распространяет эту информацию на неограниченное количество лиц, которые в этот момент становятся невольными свидетелями правонарушения. Такое видео при правильном оформлении можно спокойно использовать в качестве доказательства. И такая практика сейчас активно проводится", - рассказал защитник.
https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html
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игорь ким, гибдд мвд рф, авто, россия
13:41 24.11.2021
 
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист

Юрист Ким назвал штрафы за нарушения ПДД несопоставимыми с заработками блогеров-лихачей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы - увеличиться, заявил РИА Новости юрист Игорь Ким.
Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
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"В последнее время участились случаи ДТП с участием блогеров. Дело в том, что суммы, предусмотренные в КоАП за нарушение правил дорожного движения, несопоставимы с заработками блогеров, которые получают огромные просмотры, а вместе с тем и деньги за ролики с опасным вождением", - сказал Ким.
Адвокат отметил, что при правильном использовании и нотариальном оформлении видеоролики, опубликованные в сети, могут стать серьезным доказательством в суде.
"Нарушитель публикует видео с опасным вождением, соответственно, он распространяет эту информацию на неограниченное количество лиц, которые в этот момент становятся невольными свидетелями правонарушения. Такое видео при правильном оформлении можно спокойно использовать в качестве доказательства. И такая практика сейчас активно проводится", - рассказал защитник.
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