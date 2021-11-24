https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html

Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист

Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист - РИА Новости, 24.11.2021

Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист

Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы -... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:41

2021-11-24T13:41

2021-11-24T13:41

игорь ким

гибдд мвд рф

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_556:0:3078:1418_1920x0_80_0_0_28a0bbca786b9fb09442d3fe03808d4b.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы - увеличиться, заявил РИА Новости юрист Игорь Ким.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."В последнее время участились случаи ДТП с участием блогеров. Дело в том, что суммы, предусмотренные в КоАП за нарушение правил дорожного движения, несопоставимы с заработками блогеров, которые получают огромные просмотры, а вместе с тем и деньги за ролики с опасным вождением", - сказал Ким.Адвокат отметил, что при правильном использовании и нотариальном оформлении видеоролики, опубликованные в сети, могут стать серьезным доказательством в суде."Нарушитель публикует видео с опасным вождением, соответственно, он распространяет эту информацию на неограниченное количество лиц, которые в этот момент становятся невольными свидетелями правонарушения. Такое видео при правильном оформлении можно спокойно использовать в качестве доказательства. И такая практика сейчас активно проводится", - рассказал защитник.

https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

https://ria.ru/20210709/gosavtoinspektsiya-1740649802.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь ким, гибдд мвд рф, авто, россия