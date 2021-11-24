https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист - РИА Новости, 24.11.2021
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы -... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:41
2021-11-24T13:41
2021-11-24T13:41
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чтобы повлиять на блогеров-лихачей, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должно появиться наказание за намеренное опасное вождение, а штрафы - увеличиться, заявил РИА Новости юрист Игорь Ким.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."В последнее время участились случаи ДТП с участием блогеров. Дело в том, что суммы, предусмотренные в КоАП за нарушение правил дорожного движения, несопоставимы с заработками блогеров, которые получают огромные просмотры, а вместе с тем и деньги за ролики с опасным вождением", - сказал Ким.Адвокат отметил, что при правильном использовании и нотариальном оформлении видеоролики, опубликованные в сети, могут стать серьезным доказательством в суде."Нарушитель публикует видео с опасным вождением, соответственно, он распространяет эту информацию на неограниченное количество лиц, которые в этот момент становятся невольными свидетелями правонарушения. Такое видео при правильном оформлении можно спокойно использовать в качестве доказательства. И такая практика сейчас активно проводится", - рассказал защитник.
https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html
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игорь ким, гибдд мвд рф, авто, россия
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
Юрист Ким назвал штрафы за нарушения ПДД несопоставимыми с заработками блогеров-лихачей