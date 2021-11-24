https://ria.ru/20211124/blogery-1760457779.html

Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины

Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины - РИА Новости, 24.11.2021

Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины

Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:11

2021-11-24T09:11

2021-11-24T10:18

москва

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

bmw ag

авто

кутузовский проспект

ирина рукавишникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759971661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52d266a4f4e3142927dfc9d9fb9bb116.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава "опасное вождение" нет. "Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава", - заявила Рукавишникова.В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

https://ria.ru/20211123/klishas-1760344426.html

москва

кутузовский проспект

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП на Кутузовском проспекте Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух: пассажир BMW скончался в больнице. 2021-11-24T09:11 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, bmw ag, авто, кутузовский проспект, ирина рукавишникова , россия