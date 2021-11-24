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Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины
Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины - РИА Новости, 24.11.2021
Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины
Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:11
2021-11-24T10:18
москва
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
bmw ag
авто
кутузовский проспект
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава "опасное вождение" нет. "Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава", - заявила Рукавишникова.В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
https://ria.ru/20211123/klishas-1760344426.html
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Кадры ДТП на Кутузовском проспекте
Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух: пассажир BMW скончался в больнице.
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москва, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, bmw ag, авто, кутузовский проспект, ирина рукавишникова , россия
09:11 24.11.2021 (обновлено: 10:18 24.11.2021)
 
Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины

Рукавишникова: видео блогеров с гонками на улицах будет считаться доказательством их вины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.
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Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава "опасное вождение" нет. "Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава", - заявила Рукавишникова.
В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
1 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
2 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
3 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
4 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
1 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
2 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
3 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
4 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
 
МоскваВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФBMW AGАвтоКутузовский проспектИрина РукавишниковаРоссия
 
 
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