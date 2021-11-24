09:11 24.11.2021 (обновлено: 10:18 24.11.2021)
Сенатор назвала видео блогеров-лихачей доказательством их вины
Рукавишникова: видео блогеров с гонками на улицах будет считаться доказательством их вины
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.
Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава "опасное вождение" нет. "Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава", - заявила Рукавишникова.
В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
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Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
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Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
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Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
4 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
1 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
2 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
3 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский
4 из 4
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский