Итальянский сенатор может лишиться должности из-за твита о России

18:04 23.11.2021 (обновлено: 18:48 23.11.2021)
В Италии разгорелся скандал из-за твита сенатора о России
Итальянского сенатора Петрочелли требуют отстранить из-за твита о России и La Repubblica
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за публикации в Twitter-аккаунте об отношениях между Москвой и Римом.
"Может ли глава издания Repubblica Маурицио Молинари портить отношения между Россией и Италией?" — задал он вопрос в своем блоге.
Причиной его высказывания стала полемика между официальным представителем российского МИД Марией Захаровой и самой газетой. Ранее Молинари опубликовал статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", в которой написал о "прибытии российских военных на границу с Украиной", а также обвинил Москву в провоцировании кризисной ситуации с мигрантами, затронувшей Белоруссию.
La Repubblica не оставила без внимания твит сенатора. Согласно вышедшему накануне материалу, слова Петрочелли стали причиной политического скандала. Так, евродепутат Пина Пичьерино потребовала его отставки, а некоторые политики, в том числе представитель Демократической партии Лия Куартапелле, обратились за разъяснениями к однопартийцу сенатора по "Движению пяти звезд" — главе итальянского МИД Луиджи Ди Майо. В частности, их интересует приверженность политсилы проевропейскому курсу.
Захарова раскритиковала статью, назвав ее хамством и "восхитительной чушью". Она напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Помимо всего, дипломат предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica и посоветовала напечатать "одно предложение правды" о том, что Россия — самый надежный поставщик газа для Европы. Главред издания вслед за этим направил Захаровой ответ, но раскрывать его содержание не стал. По словам представителя МИД, в своем письме он предлагал ей "чаще публиковаться на страницах его издания".