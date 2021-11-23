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https://ria.ru/20211123/petrochelli-1760400242.html
Итальянский сенатор может лишиться должности из-за твита о России
В Италии разгорелся скандал из-за твита сенатора о России - РИА Новости, 23.11.2021
Итальянский сенатор может лишиться должности из-за твита о России
Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за публикации в Twitter-аккаунте об РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:04
2021-11-23T18:48
в мире
италия
европа
мария захарова
луиджи ди майо
россия
вито петрочелли
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за публикации в Twitter-аккаунте об отношениях между Москвой и Римом."Может ли глава издания Repubblica Маурицио Молинари портить отношения между Россией и Италией?" — задал он вопрос в своем блоге.Причиной его высказывания стала полемика между официальным представителем российского МИД Марией Захаровой и самой газетой. Ранее Молинари опубликовал статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", в которой написал о "прибытии российских военных на границу с Украиной", а также обвинил Москву в провоцировании кризисной ситуации с мигрантами, затронувшей Белоруссию.La Repubblica не оставила без внимания твит сенатора. Согласно вышедшему накануне материалу, слова Петрочелли стали причиной политического скандала. Так, евродепутат Пина Пичьерино потребовала его отставки, а некоторые политики, в том числе представитель Демократической партии Лия Куартапелле, обратились за разъяснениями к однопартийцу сенатора по "Движению пяти звезд" — главе итальянского МИД Луиджи Ди Майо. В частности, их интересует приверженность политсилы проевропейскому курсу.Захарова раскритиковала статью, назвав ее хамством и "восхитительной чушью". Она напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Помимо всего, дипломат предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica и посоветовала напечатать "одно предложение правды" о том, что Россия — самый надежный поставщик газа для Европы. Главред издания вслед за этим направил Захаровой ответ, но раскрывать его содержание не стал. По словам представителя МИД, в своем письме он предлагал ей "чаще публиковаться на страницах его издания".
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
https://ria.ru/20211122/gaz-1760227710.html
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html
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в мире, италия, европа, мария захарова, луиджи ди майо, россия, вито петрочелли
18:04 23.11.2021 (обновлено: 18:48 23.11.2021)
 
В Италии разгорелся скандал из-за твита сенатора о России

Итальянского сенатора Петрочелли требуют отстранить из-за твита о России и La Repubblica

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за публикации в Twitter-аккаунте об отношениях между Москвой и Римом.
"Может ли глава издания Repubblica Маурицио Молинари портить отношения между Россией и Италией?" — задал он вопрос в своем блоге.
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Причиной его высказывания стала полемика между официальным представителем российского МИД Марией Захаровой и самой газетой. Ранее Молинари опубликовал статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", в которой написал о "прибытии российских военных на границу с Украиной", а также обвинил Москву в провоцировании кризисной ситуации с мигрантами, затронувшей Белоруссию.
La Repubblica не оставила без внимания твит сенатора. Согласно вышедшему накануне материалу, слова Петрочелли стали причиной политического скандала. Так, евродепутат Пина Пичьерино потребовала его отставки, а некоторые политики, в том числе представитель Демократической партии Лия Куартапелле, обратились за разъяснениями к однопартийцу сенатора по "Движению пяти звезд" — главе итальянского МИД Луиджи Ди Майо. В частности, их интересует приверженность политсилы проевропейскому курсу.
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Захарова раскритиковала статью, назвав ее хамством и "восхитительной чушью". Она напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Помимо всего, дипломат предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica и посоветовала напечатать "одно предложение правды" о том, что Россия — самый надежный поставщик газа для Европы. Главред издания вслед за этим направил Захаровой ответ, но раскрывать его содержание не стал. По словам представителя МИД, в своем письме он предлагал ей "чаще публиковаться на страницах его издания".
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В миреИталияЕвропаМария ЗахароваЛуиджи Ди МайоРоссияВито Петрочелли
 
 
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