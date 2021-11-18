https://ria.ru/20211118/zakharova-1759725836.html

Захарова прокомментировала ответное письмо главреда la Repubblica

Захарова прокомментировала ответное письмо главреда la Repubblica - РИА Новости, 18.11.2021

Захарова прокомментировала ответное письмо главреда la Repubblica

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответное письмо главного редактора итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:47

2021-11-18T23:47

2021-11-18T23:47

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответное письмо главного редактора итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари.Ранее Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ Захаровой, которая прокомментировала его статью о российской внешней политике, но не стал раскрывать содержания своего письма."Сегодня утром он прислал письмо, сказал, что оставляет на мое усмотрение его обнародование, письмо было краткое. Вы не поверите, что там было, - предложение чаще публиковаться на страницах его издания", - сказала она в беседе с "Известиями".По словам Захаровой, это был ее "призыв к итальянскому главному редактору все-таки быть ближе к своим профессиональным обязанностям и к этике журналиста"."Он (журналист - ред.) должен быть объективным, профессиональным, и наличие у него возможности разместить у себя интервью или статью не должно заменять его профессионализма", - подытожила Захарова.Ранее Молинари опубликовал в своей газете статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В ней он, в частности, написал о прибытии российских военных подразделений на границу с Украиной, а также о том, что руководство РФ якобы создает кризисную ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Молинари увязал это с вопросом о запуске газопровода "Северный поток — 2".В развернутом комментарии на эту статью Захарова заявила, что итальянский журналист оскорбляет Россию "смердящей клеветой". Она также напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа и предложила Молинари топить свой дом газетой la Repubblica. Представитель МИД РФ посоветовала также главному редактору издания напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.

https://ria.ru/20211117/krizis-1759522318.html

https://ria.ru/20211117/ugroza-1759478638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, мария захарова, северный поток — 2, россия