https://ria.ru/20211118/repubblica-1759615271.html

Главред La Repubblica написал ответ Захаровой

Главред La Repubblica написал ответ Захаровой - РИА Новости, 18.11.2021

Главред La Repubblica написал ответ Захаровой

Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:55

2021-11-18T12:55

2021-11-18T13:01

в мире

природный газ

украина

италия

белоруссия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее прокомментировала его статью о российской внешней политике, но не стал раскрывать содержания своего письма."Если Захарова сочтет нужным, она его распространит", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу предоставить текст своего ответа.Ранее Молинари опубликовал в своей газете статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В ней он, в частности, написал о прибытии российских военных подразделений на границу с Украиной, а также о том, что руководство РФ якобы создает кризисную ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Молинари увязал это с вопросом о запуске газопровода "Северный поток — 2".В развернутом комментарии на эту статью Захарова заявила, что итальянский журналист оскорбляет Россию "смердящей клеветой". Она также напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа и предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica. Представитель МИД РФ посоветовала также главному редактору издания напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.

https://ria.ru/20211117/krizis-1759522318.html

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