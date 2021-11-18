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Главред La Repubblica написал ответ Захаровой
Главред La Repubblica написал ответ Захаровой - РИА Новости, 18.11.2021
Главред La Repubblica написал ответ Захаровой
Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:55
2021-11-18T13:01
в мире
природный газ
украина
италия
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее прокомментировала его статью о российской внешней политике, но не стал раскрывать содержания своего письма."Если Захарова сочтет нужным, она его распространит", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу предоставить текст своего ответа.Ранее Молинари опубликовал в своей газете статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В ней он, в частности, написал о прибытии российских военных подразделений на границу с Украиной, а также о том, что руководство РФ якобы создает кризисную ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Молинари увязал это с вопросом о запуске газопровода "Северный поток — 2".В развернутом комментарии на эту статью Захарова заявила, что итальянский журналист оскорбляет Россию "смердящей клеветой". Она также напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа и предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica. Представитель МИД РФ посоветовала также главному редактору издания напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.
https://ria.ru/20211117/krizis-1759522318.html
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россия
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в мире, природный газ, украина, италия, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток — 2, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:55 18.11.2021 (обновлено: 13:01 18.11.2021)
 
Главред La Repubblica написал ответ Захаровой

Главред La Repubblica Молинари написал ответ Захаровой, раскритиковавшей статью газеты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил РИА Новости, что направил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее прокомментировала его статью о российской внешней политике, но не стал раскрывать содержания своего письма.
"Если Захарова сочтет нужным, она его распространит", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу предоставить текст своего ответа.
Ранее Молинари опубликовал в своей газете статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В ней он, в частности, написал о прибытии российских военных подразделений на границу с Украиной, а также о том, что руководство РФ якобы создает кризисную ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Молинари увязал это с вопросом о запуске газопровода "Северный поток — 2".
В развернутом комментарии на эту статью Захарова заявила, что итальянский журналист оскорбляет Россию "смердящей клеветой". Она также напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа и предложила Молинари топить свой дом газетой La Repubblica. Представитель МИД РФ посоветовала также главному редактору издания напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.
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В миреПриродный газУкраинаИталияБелоруссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСеверный поток — 2МигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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