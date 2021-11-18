https://ria.ru/20211118/gazety-1759567349.html

Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своими газетами

Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своими газетами - РИА Новости, 18.11.2021

Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своими газетами

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу",... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:19

2021-11-18T07:19

2021-11-18T09:19

в мире

италия

европа

мария захарова

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", назвав публикацию "восхитительной чушью".В частности, в материале шла речь о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.Дипломат напомнила, что Москва ни разу не подвела Рим с поставками: республика ежегодно получает от России до 20 миллиардов кубометров газа."Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", — написала Захарова в Telegram-канале.Также она посоветовала Молинари напечатать "одно предложение правды" о том, что Россия остается самым надежным поставщиком голубого топлива для Европы.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759437257.html

италия

европа

россия

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в мире, италия, европа, мария захарова, россия