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https://ria.ru/20211118/muzey-1759681419.html
Власти Ленобласти обновляют Народный музей Дороги жизни
Власти Ленобласти обновляют Народный музей Дороги жизни - РИА Новости, 18.11.2021
Власти Ленобласти обновляют Народный музей Дороги жизни
Ветераны ВОВ и активисты Ленинградской области решат судьбу народного музея "Дорога жизни" в деревне Коккорево во Всеволожском районе региона, сообщил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:34
2021-11-18T17:34
ленинградская область
ленинградская область
всеволожский район
ленинград
ладожское озеро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Ветераны ВОВ и активисты Ленинградской области решат судьбу народного музея "Дорога жизни" в деревне Коккорево во Всеволожском районе региона, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Сохраняя историюДорога жизни — единственная в годы Великой Отечественной войны транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной. Официально эта ледовая трасса называлась "Военно-автомобильная дорога № 101". Автомобильное движение по ледовой дороге из окруженного фашистами Ленинграда открылось 22 ноября 1941 года. По "Дороге жизни" в блокадный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей.В здании в деревне Коккорево в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101. В наши дни это строение признано объектов культурного наследия регионального значения. А в декабре 2020 года оно было приобретено в собственность Ленинградской области, после чего вошло в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".Сейчас из бюджета региона выделены средства на разработку проекта реставрации здания бывшего штаба Дороги жизни. Ее разработали специалисты по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области и сейчас она проходит культурно-историческую экспертизу. Также региональные власти провели первоочередные противоаварийные работы и перешли к реставрации самого здания.Что касается исторической экспозиции созданной руками ветеранов — участников событий Великой Отечественной войны, которая занимала только одну комнату, то она сейчас демонтирована и передана на ответственное хранение в музейный мемориальный комплекс."Во всем остальном здании на протяжении многих лет размещалось общество охотников и рыболовов. Поскольку Ленинградская область выкупила здание целиком, то и на остальных площадях разместятся музейные экспозиции и службы. Обновленная экспозиция народного музея откроется для посетителей 9 мая 2022 года, к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — пояснил чиновник.Народный музейПо словам Владимира Цоя, накануне власти региона провели трехстороннюю встречу в которой обсудили концепцию новых экспозиционных площадей. Так, все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и выставка должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий."Мы постараемся построить экспозицию таким образом, чтобы на примере водителя или зенитчика, который служил на Дороге жизни, рассказать об этом жизненно важном пути", — отметил Цой.Он уточнил, что во время обсуждения участники встречи насчитали как минимум десять разных родов войск, которые обеспечивали функционирование Дороги жизни.В свою очередь заметил председатель Объединённого совета ветеранов Дороги Жизни и их потомков, председатель Международного фонда "Защитников Невского плацдарма" Сергей Панин, который также приложил руку к созданию народного музея отметил, что активисты, как и ветераны, очень рады, что здание перешло в государственную собственность.
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ленинградская область, всеволожский район, ленинград, ладожское озеро
17:34 18.11.2021
 

Власти Ленобласти обновляют Народный музей Дороги жизни

© РИА Новости / Перейти в фотобанк"Дорога жизни", ведущая в Ленинград
Дорога жизни, ведущая в Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Ветераны ВОВ и активисты Ленинградской области решат судьбу народного музея "Дорога жизни" в деревне Коккорево во Всеволожском районе региона, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сохраняя историю

Дорога жизни — единственная в годы Великой Отечественной войны транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной. Официально эта ледовая трасса называлась "Военно-автомобильная дорога № 101". Автомобильное движение по ледовой дороге из окруженного фашистами Ленинграда открылось 22 ноября 1941 года. По "Дороге жизни" в блокадный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей.
В здании в деревне Коккорево в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101. В наши дни это строение признано объектов культурного наследия регионального значения. А в декабре 2020 года оно было приобретено в собственность Ленинградской области, после чего вошло в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".
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Сейчас из бюджета региона выделены средства на разработку проекта реставрации здания бывшего штаба Дороги жизни. Ее разработали специалисты по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области и сейчас она проходит культурно-историческую экспертизу. Также региональные власти провели первоочередные противоаварийные работы и перешли к реставрации самого здания.
"Сейчас музей спроектирован в соответствии со всеми современными инженерно-техническими требованиями, в то числе в отношении маломобильных групп населения. Планируем, что эти работы закончатся весной следующего года", — заверил Владимир Цой.
Что касается исторической экспозиции созданной руками ветеранов — участников событий Великой Отечественной войны, которая занимала только одну комнату, то она сейчас демонтирована и передана на ответственное хранение в музейный мемориальный комплекс.
"Во всем остальном здании на протяжении многих лет размещалось общество охотников и рыболовов. Поскольку Ленинградская область выкупила здание целиком, то и на остальных площадях разместятся музейные экспозиции и службы. Обновленная экспозиция народного музея откроется для посетителей 9 мая 2022 года, к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — пояснил чиновник.
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Народный музей

По словам Владимира Цоя, накануне власти региона провели трехстороннюю встречу в которой обсудили концепцию новых экспозиционных площадей. Так, все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и выставка должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий.
"Мы постараемся построить экспозицию таким образом, чтобы на примере водителя или зенитчика, который служил на Дороге жизни, рассказать об этом жизненно важном пути", — отметил Цой.
Он уточнил, что во время обсуждения участники встречи насчитали как минимум десять разных родов войск, которые обеспечивали функционирование Дороги жизни.
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"В новой концепции музея нельзя ни о ком забыть. Сейчас историческая часть экспозиции рассказывает о том времени со слов ветеранов. В дальнейшем мы добавим в экспозицию современные интерактивные средств, чтобы это было интересно детям и взрослым. Доскажем ту историю, которую начали рассказывать ветераны еще в 1970-1980-е годы", — подытожил Владимир Цой.
В свою очередь заметил председатель Объединённого совета ветеранов Дороги Жизни и их потомков, председатель Международного фонда "Защитников Невского плацдарма" Сергей Панин, который также приложил руку к созданию народного музея отметил, что активисты, как и ветераны, очень рады, что здание перешло в государственную собственность.
"Мы будем настаивать, чтобы статус — народный музей — остался. Этот музей очень нужен, поскольку его сделали люди, которые воевали и они понимали, о чем повествует экспозиция. Этот музей необходимо сделать именно о людях, а не о событиях. Рассказать о войне через судьбы конкретных людей. Мы должны, насколько нам удастся, обо всех оставить память. Ведь не дорога спасала Ленинград, а люди спасли Ленинград", — подчеркнул он.
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