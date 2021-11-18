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Упал прямо на Землю? Российский метеорит сняли на видео
Россияне поделились кадрами падения светящегося космического объекта - РИА Новости, 18.11.2021
Упал прямо на Землю? Российский метеорит сняли на видео
Очевидцы из Пермского края, Удмуртии и еще нескольких российских регионов опубликовали записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал пролет в небе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:10
2021-11-18T12:40
общество
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
космос - риа наука
государственный астрономический институт имени штернберга
метеориты
александр якушечкин
земля
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Очевидцы из Пермского края, Удмуртии и еще нескольких российских регионов опубликовали записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал пролет в небе крупного метеорита.Руководитель пермского астроклуба "Телескоп" Сергей Полищук в беседе с РИА Новости заявил, что люди видели метеорит размером около метра. По его словам, во время наблюдения "складывалось ощущение, будто он падал прямо на Землю".Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин, в свою очередь, считает, что метеор был размером примерно с ладонь, а его части не могли оказаться на Земле, так как "все рассыпалось на большой высоте". Никакой опасности для людей этот болид не представлял, добавил Сурдин.Крымский астроном Александр Якушечкин предположил, что объект не был частью метеорного потока Леониды, который можно наблюдать в эти дни.
https://ria.ru/20211114/nlo-1758962550.html
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пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
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космос
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Падение светящегося объекта в небе. Видео регистратора
Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд.
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общество, пермский край, удмуртская республика (удмуртия), космос - риа наука, государственный астрономический институт имени штернберга, метеориты, александр якушечкин, земля, космос, владимир сурдин, россия
12:10 18.11.2021 (обновлено: 12:40 18.11.2021)
 
Россияне поделились кадрами падения светящегося космического объекта

Очевидцы опубликовали кадры падения яркого космического объекта, замеченного в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Очевидцы из Пермского края, Удмуртии и еще нескольких российских регионов опубликовали записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал пролет в небе крупного метеорита.
Руководитель пермского астроклуба "Телескоп" Сергей Полищук в беседе с РИА Новости заявил, что люди видели метеорит размером около метра. По его словам, во время наблюдения "складывалось ощущение, будто он падал прямо на Землю".
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Крымский астроном Александр Якушечкин предположил, что объект не был частью метеорного потока Леониды, который можно наблюдать в эти дни.
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ОбществоПермский крайУдмуртская Республика (Удмуртия)Космос - РИА НаукаГосударственный астрономический институт имени ШтернбергаметеоритыАлександр ЯкушечкинЗемляКосмосВладимир СурдинРоссия
 
 
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