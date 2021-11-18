https://ria.ru/20211118/meteor-1759605090.html

Упал прямо на Землю? Российский метеорит сняли на видео

Россияне поделились кадрами падения светящегося космического объекта - РИА Новости, 18.11.2021

Упал прямо на Землю? Российский метеорит сняли на видео

Очевидцы из Пермского края, Удмуртии и еще нескольких российских регионов опубликовали записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал пролет в небе... РИА Новости, 18.11.2021

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2021-11-18T12:40

общество

пермский край

удмуртская республика (удмуртия)

космос - риа наука

государственный астрономический институт имени штернберга

метеориты

александр якушечкин

земля

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Очевидцы из Пермского края, Удмуртии и еще нескольких российских регионов опубликовали записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал пролет в небе крупного метеорита.Руководитель пермского астроклуба "Телескоп" Сергей Полищук в беседе с РИА Новости заявил, что люди видели метеорит размером около метра. По его словам, во время наблюдения "складывалось ощущение, будто он падал прямо на Землю".Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин, в свою очередь, считает, что метеор был размером примерно с ладонь, а его части не могли оказаться на Земле, так как "все рассыпалось на большой высоте". Никакой опасности для людей этот болид не представлял, добавил Сурдин.Крымский астроном Александр Якушечкин предположил, что объект не был частью метеорного потока Леониды, который можно наблюдать в эти дни.

https://ria.ru/20211114/nlo-1758962550.html

https://ria.ru/20210731/vspyshka-1743734116.html

пермский край

удмуртская республика (удмуртия)

земля

космос

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Падение светящегося объекта в небе. Видео регистратора Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд. 2021-11-18T12:10 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермский край, удмуртская республика (удмуртия), космос - риа наука, государственный астрономический институт имени штернберга, метеориты, александр якушечкин, земля, космос, владимир сурдин, россия