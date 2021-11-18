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В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта - РИА Новости, 18.11.2021
В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:09
2021-11-18T11:15
пермский край
космос - риа наука
земля
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд."Очень яркий шар, болид, можно было видеть около двух секунд в небе в западной стороне Перми (у аэропорта) в 21.30 - 21.45 (19.30 - 19.45 мск). Он находился достаточно высоко в атмосфере. Блеск болида был немного слабее Луны: примерно - 9 или -10 m, тогда как Луна - 12 m", - рассказал РИА Новости руководитель пермского астрономического клуба "Телескоп" Сергей Полищук.Специалист отметил, что при наблюдении складывалось ощущение, что метеорит падал прямо на землю. Его можно было бы наблюдать с территорий Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа."По-видимому, это был небольшой метеороид, который попал в атмосферу Земли и стал метеоритом. Его примерный размер мог быть около одного метра", - заметил собеседник.По словам руководителя астроклуба, при прохождении плотных слоёв атмосферы объект загорелся, после чего разрушился - распался на мелкие части, осколки должны были упасть на землю."В ноябре идёт метеорный поток Леониды, это метеоры, вылетающие из созвездия Льва. Наблюдавшийся болид - не Леонид... Подобные космические объекты в небе можно наблюдать достаточно часто в разных участках Земли", - рассказал специалист.Вечером 18 ноября в пермских пабликах появились сообщения от жителей Пермского края, Удмуртии и ещё нескольких регионов, в которых они описывают увиденный в небе светящийся объект, движущийся к поверхности Земли.
https://ria.ru/20211112/vspyshka-1758712063.html
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пермский край, космос - риа наука, земля
11:09 18.11.2021 (обновлено: 11:15 18.11.2021)
 
В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта

В нескольких российских регионах заметили падение светящегося космического объекта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд.
"Очень яркий шар, болид, можно было видеть около двух секунд в небе в западной стороне Перми (у аэропорта) в 21.30 - 21.45 (19.30 - 19.45 мск). Он находился достаточно высоко в атмосфере. Блеск болида был немного слабее Луны: примерно - 9 или -10 m, тогда как Луна - 12 m", - рассказал РИА Новости руководитель пермского астрономического клуба "Телескоп" Сергей Полищук.
Специалист отметил, что при наблюдении складывалось ощущение, что метеорит падал прямо на землю. Его можно было бы наблюдать с территорий Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа.
"По-видимому, это был небольшой метеороид, который попал в атмосферу Земли и стал метеоритом. Его примерный размер мог быть около одного метра", - заметил собеседник.
По словам руководителя астроклуба, при прохождении плотных слоёв атмосферы объект загорелся, после чего разрушился - распался на мелкие части, осколки должны были упасть на землю.
"В ноябре идёт метеорный поток Леониды, это метеоры, вылетающие из созвездия Льва. Наблюдавшийся болид - не Леонид... Подобные космические объекты в небе можно наблюдать достаточно часто в разных участках Земли", - рассказал специалист.
Вечером 18 ноября в пермских пабликах появились сообщения от жителей Пермского края, Удмуртии и ещё нескольких регионов, в которых они описывают увиденный в небе светящийся объект, движущийся к поверхности Земли.
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