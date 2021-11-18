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Астроном рассказал о пролетевшем над Ижевском болиде
Астроном рассказал о пролетевшем над Ижевском болиде - РИА Новости, 18.11.2021
Астроном рассказал о пролетевшем над Ижевском болиде
Зафиксированный на видеокамеры яркий болид в небе над Ижевском, Казанью и Йошкар-Олой не был представителем метеорного потока Леониды, а являлся спорадическим... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:50
2021-11-18T11:58
йошкар-ола
пермь
космос - риа наука
александр якушечкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Зафиксированный на видеокамеры яркий болид в небе над Ижевском, Казанью и Йошкар-Олой не был представителем метеорного потока Леониды, а являлся спорадическим объектом, заявил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Падение крупного светящегося объекта заметили в небе над Ижевском, видео опубликовали пользователи соцсетей. На нескольких записях с авторегистраторов видно, как большая яркая точка на небе стремительно падает вниз. По данным ряда СМИ, подобное наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани."Это был яркий болид, по траектории входа в атмосферу и нескольким ярким вспышкам напоминающий тот, который недавно наблюдали жители северо-западных областей России", - сказал Якушечкин, комментируя видео.Судя по различным кадрам, запечатлевшим пролет яркого метеора, можно сделать вывод, что он не принадлежит к метеорному потоку Леониды, максимум активности которого приходится на эти дни, считает собеседник агентства."Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является. На момент времени падения болида радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градусов под ним. Таким образом, теоретически Леонид должен был лететь примерно от горизонта к центральной части небесной сферы, а не наоборот. Это был красивый, но спорадический болид. Пролет во время максимума Леонид - совпадение", - сказал Якушечкин.Астроном напомнил, что с 17 на 18 ноября традиционно приходится на максимум активности метеорного потока Леониды. Давшее название потоку созвездие Льва (где находится радиант потока – мнимое место на небосводе, откуда вылетают метеоры - ред.) восходит над горизонтом поздно, поэтому наблюдать метеорный поток лучше во второй половине ночи и до самого рассвета. Однако в этом году наблюдениям помешает полная Луна, добавил он.Прародительница Леонид – комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle) – обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года, в момент ее приближения к Солнцу наблюдаются всплески активности потока. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда одновременно в небе были тысячи метеоров в час. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, всплеск активности наблюдался и в 1999 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/nlo-1758819368.html
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РИА Новости
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Падение светящегося объекта в небе. Видео регистратора
Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд.
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йошкар-ола, пермь, космос - риа наука, александр якушечкин
11:50 18.11.2021 (обновлено: 11:58 18.11.2021)
 
Астроном рассказал о пролетевшем над Ижевском болиде

Астроном: яркий болид в небе над Ижевском не был представителем метеорного потока Леониды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Зафиксированный на видеокамеры яркий болид в небе над Ижевском, Казанью и Йошкар-Олой не был представителем метеорного потока Леониды, а являлся спорадическим объектом, заявил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Падение крупного светящегося объекта заметили в небе над Ижевском, видео опубликовали пользователи соцсетей. На нескольких записях с авторегистраторов видно, как большая яркая точка на небе стремительно падает вниз. По данным ряда СМИ, подобное наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.
"Это был яркий болид, по траектории входа в атмосферу и нескольким ярким вспышкам напоминающий тот, который недавно наблюдали жители северо-западных областей России", - сказал Якушечкин, комментируя видео.
Судя по различным кадрам, запечатлевшим пролет яркого метеора, можно сделать вывод, что он не принадлежит к метеорному потоку Леониды, максимум активности которого приходится на эти дни, считает собеседник агентства.
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"Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является. На момент времени падения болида радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градусов под ним. Таким образом, теоретически Леонид должен был лететь примерно от горизонта к центральной части небесной сферы, а не наоборот. Это был красивый, но спорадический болид. Пролет во время максимума Леонид - совпадение", - сказал Якушечкин.
Астроном напомнил, что с 17 на 18 ноября традиционно приходится на максимум активности метеорного потока Леониды. Давшее название потоку созвездие Льва (где находится радиант потока – мнимое место на небосводе, откуда вылетают метеоры - ред.) восходит над горизонтом поздно, поэтому наблюдать метеорный поток лучше во второй половине ночи и до самого рассвета. Однако в этом году наблюдениям помешает полная Луна, добавил он.
Прародительница Леонид – комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle) – обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года, в момент ее приближения к Солнцу наблюдаются всплески активности потока. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда одновременно в небе были тысячи метеоров в час. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, всплеск активности наблюдался и в 1999 году.
 
Йошкар-ОлаПермьКосмос - РИА НаукаАлександр Якушечкин
 
 
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