https://ria.ru/20211117/voennyy-1759553443.html

Российский генерал доставил в Ереван из Баку тело погибшего военного

Российский генерал доставил в Ереван из Баку тело погибшего военного - РИА Новости, 17.11.2021

Российский генерал доставил в Ереван из Баку тело погибшего военного

Министерство обороны Армении подтвердило транспортировку в Ереван из Баку при посредничестве бывшего командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:14

2021-11-17T22:14

2021-11-17T23:33

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении подтвердило транспортировку в Ереван из Баку при посредничестве бывшего командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе Рустама Мурадова тела погибшего 16 ноября армянского военного.Ранее агентство Sputnik Армения сообщило, что в среду бывший командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, замкомандующего Южным военным округом РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов доставил тело погибшего военного в Ереван."Семнадцатого ноября при посредничестве Мурадова специальным рейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, погибшего в результате боев, начавшихся после провокации азербайджанских ВС на восточном направлении пограничной зоны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

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в мире, армения, sputnik армения, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, рустам мурадов