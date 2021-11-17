https://ria.ru/20211117/erdogan-1759551187.html

Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией

Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией - РИА Новости, 17.11.2021

Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией

Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T21:39

2021-11-17T21:39

2021-11-17T22:13

в мире

азербайджан

реджеп тайип эрдоган

турция

восточная сибирь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:68:550:377_1920x0_80_0_0_d0018a3ced2b4294419ad771dac87d8a.jpg

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включили значительная часть территории России.Фотография Эрдогана и Бахчели с картой опубликовали в Twitter партии.В "тюркский мир", по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.Никаких заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не последовало.Двенадцатого ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. Там также утвердили Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Партия национального движения находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.

https://ria.ru/20211115/erdogan-1759108814.html

азербайджан

турция

восточная сибирь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, турция, восточная сибирь, россия