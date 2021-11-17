https://ria.ru/20211117/erdogan-1759551187.html
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией - РИА Новости, 17.11.2021
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией
Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:39
2021-11-17T21:39
2021-11-17T22:13
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включили значительная часть территории России.Фотография Эрдогана и Бахчели с картой опубликовали в Twitter партии.В "тюркский мир", по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.Никаких заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не последовало.Двенадцатого ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. Там также утвердили Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Партия национального движения находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.
https://ria.ru/20211115/erdogan-1759108814.html
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в мире, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, турция, восточная сибирь, россия
21:39 17.11.2021 (обновлено: 22:13 17.11.2021)
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией
Лидер партии ПНД Бахчели подарил Эрдогану карту "тюркского мира" с Сибирью