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Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией - РИА Новости, 17.11.2021
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией
Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:39
2021-11-17T22:13
в мире
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
турция
восточная сибирь
россия
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включили значительная часть территории России.Фотография Эрдогана и Бахчели с картой опубликовали в Twitter партии.В "тюркский мир", по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.Никаких заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не последовало.Двенадцатого ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. Там также утвердили Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Партия национального движения находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.
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азербайджан
турция
восточная сибирь
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в мире, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, турция, восточная сибирь, россия
21:39 17.11.2021 (обновлено: 22:13 17.11.2021)
 
Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией

Лидер партии ПНД Бахчели подарил Эрдогану карту "тюркского мира" с Сибирью

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Presidential Press Office
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включили значительная часть территории России.
Фотография Эрдогана и Бахчели с картой опубликовали в Twitter партии.
В "тюркский мир", по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.
Никаких заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не последовало.
Двенадцатого ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. Там также утвердили Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
Партия национального движения находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВосточная СибирьРоссия
 
 
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