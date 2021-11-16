https://ria.ru/20211116/ukraina-1759367453.html

Украина приготовилась натравить на Россию новую силу

На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ - РИА Новости, 16.11.2021

Украина приготовилась натравить на Россию новую силу

Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:32

2021-11-16T20:32

2021-11-16T22:20

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в статье для "Главреда"."Украина может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку", — посетовал он, отметив, что официального подтверждения данных о переброске военного контингента нет.Ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России. Сам политолог заявил, что такого количества солдат было бы недостаточно для успешного противостояния Москве.Также политолог признался, что не верит в возможность такого сценария."Потому что в современном мире каждый сам за себя", — резюмировал он.Во вторник Украину посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ведомство подтвердило "поддержку суверенитета и территориальной целостности" государства со стороны Лондона.В Москве неоднократно напоминали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент Владимир Путин также назвал алармистскими заявления о якобы подготовке Москвой вторжения на территорию соседнего государства.

https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html

https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html

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в мире, украина, киев, москва, великобритания, владимир путин, ситуация на украине, россия