Украина приготовилась натравить на Россию новую силу

20:32 16.11.2021 (обновлено: 22:20 16.11.2021)
На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ
Политолог Петренко: украинцы хотят верить, что Запад их действительно поддерживает
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в статье для "Главреда".
"Украина может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку", — посетовал он, отметив, что официального подтверждения данных о переброске военного контингента нет.
Ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России. Сам политолог заявил, что такого количества солдат было бы недостаточно для успешного противостояния Москве.
"Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией", — добавил Петренко.
Также политолог признался, что не верит в возможность такого сценария.
"Потому что в современном мире каждый сам за себя", — резюмировал он.
Во вторник Украину посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ведомство подтвердило "поддержку суверенитета и территориальной целостности" государства со стороны Лондона.
В Москве неоднократно напоминали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент Владимир Путин также назвал алармистскими заявления о якобы подготовке Москвой вторжения на территорию соседнего государства.
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