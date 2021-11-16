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Украина приготовилась натравить на Россию новую силу
На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ - РИА Новости, 16.11.2021
Украина приготовилась натравить на Россию новую силу
Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:32
2021-11-16T22:20
в мире
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владимир путин
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в статье для "Главреда"."Украина может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку", — посетовал он, отметив, что официального подтверждения данных о переброске военного контингента нет.Ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России. Сам политолог заявил, что такого количества солдат было бы недостаточно для успешного противостояния Москве.Также политолог признался, что не верит в возможность такого сценария."Потому что в современном мире каждый сам за себя", — резюмировал он.Во вторник Украину посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ведомство подтвердило "поддержку суверенитета и территориальной целостности" государства со стороны Лондона.В Москве неоднократно напоминали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент Владимир Путин также назвал алармистскими заявления о якобы подготовке Москвой вторжения на территорию соседнего государства.
https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html
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в мире, украина, киев, москва, великобритания, владимир путин, ситуация на украине, россия
20:32 16.11.2021 (обновлено: 22:20 16.11.2021)
 
На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ

Политолог Петренко: украинцы хотят верить, что Запад их действительно поддерживает

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие украинцы "с эйфорией" восприняли публикацию газеты Mirror о намерении Британии оказать Киеву военную поддержку, написал политолог Богдан Петренко в статье для "Главреда".
"Украина может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку", — посетовал он, отметив, что официального подтверждения данных о переброске военного контингента нет.
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14 ноября, 19:52
Британцы оценили идею вступить в "войну" с Россией на стороне Украины
Ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России. Сам политолог заявил, что такого количества солдат было бы недостаточно для успешного противостояния Москве.
"Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией", — добавил Петренко.
Также политолог признался, что не верит в возможность такого сценария.
"Потому что в современном мире каждый сам за себя", — резюмировал он.
Во вторник Украину посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ведомство подтвердило "поддержку суверенитета и территориальной целостности" государства со стороны Лондона.
В Москве неоднократно напоминали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент Владимир Путин также назвал алармистскими заявления о якобы подготовке Москвой вторжения на территорию соседнего государства.
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