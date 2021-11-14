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https://ria.ru/20211114/ukraina-1758993721.html
Великобритания собралась на войну с Россией
The Mirror: Британия отправит на Украину 600 солдат для "войны" с Россией - РИА Новости, 14.11.2021
Великобритания собралась на войну с Россией
Британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России, пишет британская газета The... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:40
2021-11-14T19:17
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
нато
воздушно-космические силы россии
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России, пишет британская газета The Mirror.По информации источника издания, Лондон создает группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте."Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха", — заявил собеседник The Mirror.На этой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, он предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее, проникла на суверенную украинскую территорию и при этом лживо заявляла, что ее спровоцировали".Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия хочет "вторгнуться" на Украину, алармистскими.Западные страны уже не раз выражали "обеспокоенность" из-за перемещения российских военных около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте Москвы и Киева очередным вымыслом. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно нарастили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211112/vtorzhenie-1758679721.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, нато, воздушно-космические силы россии, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
14:40 14.11.2021 (обновлено: 19:17 14.11.2021)
 
The Mirror: Британия отправит на Украину 600 солдат для "войны" с Россией

The Mirror: Британия готова отправить на Украину до 600 солдат на случай войны с Россией

© Flickr / U.S. Department of DefenseСолдат британского спецназа в Афганистане
Солдат британского спецназа в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Flickr / U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих готова к развертыванию на Украине на случай "вторжения" России, пишет британская газета The Mirror.
По информации источника издания, Лондон создает группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.
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"Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха", — заявил собеседник The Mirror.
На этой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, он предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее, проникла на суверенную украинскую территорию и при этом лживо заявляла, что ее спровоцировали".
Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия хочет "вторгнуться" на Украину, алармистскими.
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Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно нарастили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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