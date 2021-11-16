https://ria.ru/20211116/ukraina-1759303261.html

Министр обороны Великобритании посетил Украину

Министр обороны Великобритании посетил Украину - РИА Новости, 16.11.2021

Министр обороны Великобритании посетил Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня посетил Украину, говорится в сообщении британского ведомства в Twitter. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:31

в мире

украина

белоруссия

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борис джонсон

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня посетил Украину, говорится в сообщении британского ведомства в Twitter."Министр обороны сегодня посетил Украину, чтобы подтвердить неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Минобороны.Там добавили, что в ходе визита Уоллес впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "В ходе ряда встреч министры обсудили текущее сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.Уоллес накануне заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.Британский премьер Борис Джонсон в понедельник заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине. В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html

https://ria.ru/20211116/baza-1759216754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, великобритания, борис джонсон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии