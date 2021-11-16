15:26 16.11.2021 (обновлено: 15:31 16.11.2021)
Министр обороны Великобритании посетил Украину
Министр обороны Великобритании Уоллес посетил Украину
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryМинистры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве
"Министр обороны сегодня посетил Украину, чтобы подтвердить неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Минобороны.
Там добавили, что в ходе визита Уоллес впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "В ходе ряда встреч министры обсудили текущее сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.
Уоллес накануне заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.
Британский премьер Борис Джонсон в понедельник заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине. В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.