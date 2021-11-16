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Министр обороны Великобритании посетил Украину
Министр обороны Великобритании посетил Украину - РИА Новости, 16.11.2021
Министр обороны Великобритании посетил Украину
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня посетил Украину, говорится в сообщении британского ведомства в Twitter. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:26
2021-11-16T15:31
в мире
украина
белоруссия
великобритания
борис джонсон
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня посетил Украину, говорится в сообщении британского ведомства в Twitter."Министр обороны сегодня посетил Украину, чтобы подтвердить неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Минобороны.Там добавили, что в ходе визита Уоллес впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "В ходе ряда встреч министры обсудили текущее сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.Уоллес накануне заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.Британский премьер Борис Джонсон в понедельник заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине. В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, белоруссия, великобритания, борис джонсон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:26 16.11.2021 (обновлено: 15:31 16.11.2021)
 
Министр обороны Великобритании посетил Украину

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил Украину

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryМинистры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня посетил Украину, говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.
"Министр обороны сегодня посетил Украину, чтобы подтвердить неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Минобороны.
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
13:39
На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией
Там добавили, что в ходе визита Уоллес впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "В ходе ряда встреч министры обсудили текущее сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.
Уоллес накануне заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.
Британский премьер Борис Джонсон в понедельник заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
02:52
На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине. В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреУкраинаБелоруссияВеликобританияБорис ДжонсонСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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