https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html

В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста

В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста - РИА Новости, 13.11.2021

В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста

В Нагорном Карабахе ранило трех человек из-за взрыва у блокпоста около Шуши, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:47

2021-11-13T10:47

2021-11-13T15:00

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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе ранило трех человек из-за взрыва у блокпоста около Шуши, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.Инцидент произошел в субботу в 07:12 (06:12 мск). Гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения ехал из города Ханкенди в сторону Лачина на Mercedes Benz (государственный регистрационный знак 48-MN-048."Мирзоян <...> вышел из автомобиля и бросил ручную гранату в сторону военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша", — сказано в сообщении.В результате пострадали сержант Хафиз Насибов и еще два человека.Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовные дела, ведут расследование.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211107/karabakh-1757979113.html

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

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Взрыв у азербайджанского поста в Шуши В окрестностях Шуши, на блокпосту, произошел взрыв, потом перестрелка. Видео с кадрами взрыва появилось в сети. 2021-11-13T10:47 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, азербайджан, нагорный карабах