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В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста
В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста - РИА Новости, 13.11.2021
В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста
В Нагорном Карабахе ранило трех человек из-за взрыва у блокпоста около Шуши, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:47
2021-11-13T15:00
в мире
азербайджан
нагорный карабах
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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе ранило трех человек из-за взрыва у блокпоста около Шуши, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.Инцидент произошел в субботу в 07:12 (06:12 мск). Гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения ехал из города Ханкенди в сторону Лачина на Mercedes Benz (государственный регистрационный знак 48-MN-048."Мирзоян &lt;...&gt; вышел из автомобиля и бросил ручную гранату в сторону военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша", — сказано в сообщении.В результате пострадали сержант Хафиз Насибов и еще два человека.Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовные дела, ведут расследование.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211107/karabakh-1757979113.html
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
азербайджан
нагорный карабах
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7 495 645-6601
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60
Взрыв у азербайджанского поста в Шуши
В окрестностях Шуши, на блокпосту, произошел взрыв, потом перестрелка. Видео с кадрами взрыва появилось в сети.
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в мире, азербайджан, нагорный карабах
10:47 13.11.2021 (обновлено: 15:00 13.11.2021)
 
В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста

В Карабахе три человека пострадали из-за инцидента со взрывчаткой, заведено уголовное дело

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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе ранило трех человек из-за взрыва у блокпоста около Шуши, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.
Инцидент произошел в субботу в 07:12 (06:12 мск). Гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения ехал из города Ханкенди в сторону Лачина на Mercedes Benz (государственный регистрационный знак 48-MN-048.
"Мирзоян <...> вышел из автомобиля и бросил ручную гранату в сторону военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша", — сказано в сообщении.
В результате пострадали сержант Хафиз Насибов и еще два человека.
Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовные дела, ведут расследование.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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