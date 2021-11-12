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Биография Евгения Чазова

Биография Евгения Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Биография Евгения Чазова

Выдающийся кардиолог Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в городе Нижний Новгород. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:21

2021-11-12T17:21

2021-11-12T18:33

справки

российская академия наук

россия

евгений чазов

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Выдающийся кардиолог Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в городе Нижний Новгород. В 1953 году окончил Киевский медицинский институт (ныне – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца). Был принят в ординатуру 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова на кафедру госпитальной терапии, которой руководил выдающийся советский кардиолог Александр Мясников, директор Института терапии Академии медицинских наук СССР.Защитив в 1956 году кандидатскую диссертацию, в течение двух лет работал врачом-терапевтом в 1-й больнице четвертого главного управления при Минздраве СССР.В 1959 году по приглашению Мясникова Чазов начал работать в Институте терапии в должности старшего научного сотрудника.В 1963 году, после защиты докторской диссертации, Евгений Чазов был назначен на должность заместителя директора Института терапии по науке.В 1965 году ему было присвоено звание профессора, в этом же году после смерти Александра Мясникова Чазов был назначен директором Института терапии АМН СССР, преобразованного в феврале 1967 года в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР. В 1967-1986 годах был начальником IV Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.С 1976 года — директор Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук (АМН) СССР (в 1991-1997 годах – Кардиологический научный центр РАМН; в 1997 году преобразован в Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ).В 1968-1986 годах — заместитель министра, в 1987-1990 годах — министр здравоохранения СССР. С 1990 года — вновь директор Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (ныне — Кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава РФ), затем стал почетным директором.С 2008 года Евгений Чазов был членом экспертного совета Минздрава РФ и главным кардиологом Минздрава РФ. Известность и мировое признание Евгению Чазову принесли его фундаментальные и клинические исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. Главными направлениями его научной деятельности явились изучение механизмов развития и лечения атеросклероза, вопросы тромбообразования и тромболитической терапии, патогенез и лечение острого инфаркта миокарда.Широко используется для лечения больных инфарктом миокарда созданный им в 1960-е годы метод тромболизиса. За создание высокоэффективных тромболитиков Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии.В 1969 году Евгению Чазову была присуждена Государственная премия СССР за разработку и внедрение в практику системы лечения больных инфарктом миокарда, включавшую догоспитальную помощь, создание первых в нашей стране блоков интенсивного наблюдения, новых схем терапии. Эта система функционирует и сегодня не только в России и странах СНГ, но и в странах дальнего зарубежья.Большое практическое значение имеет разработанная Евгением Чазовым и его учениками профилактика и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволившая предупреждать развитие болезни и восстанавливать трудоспособность больных. Работа была удостоена в 1976 году второй Государственной премии СССР.В 1991 году он в третий раз был удостоен Государственной премии СССР за создание элементов специальной техники.В 2004 году Евгению Чазову вместе с группой ученых была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники за создание и внедрение в практику нового оригинального антиаритмического препарата "Нибентан".Евгений Иванович – создатель общепризнанной школы кардиологов. Среди его учеников – академики, профессора и доктора наук, которые работают не только в Кардиологическом центре и различных регионах России, но и практически во всех бывших республиках СССР, Европе и США. Под руководством Чазова защищено более 30 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Он – автор более 560 научных трудов, 21 книги и монографии, шесть из которых переведены на иностранные языки и изданы в США, ФРГ, Польше и др.Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких руководителей СССР.В 1967 году он был избран членом-корреспондентом, в 1971 году — действительным членом АМН СССР и в 1979 году — академиком АН СССР (ныне РАН).Он был удостоен званий почетного профессора, доктора и действительного и почетного члена многочисленных зарубежных академий наук и университетов, различных научных обществ. Евгений Чазов также известен в мире как общественный деятель. В 1970-1980-е годы он совместно с Бернардом Лауном (США) стал инициатором создания и многие годы был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". В 1985 году этому движению была присуждена Нобелевская премия мира.В 1982-1990 годах был членом ЦК КПСС, являлся депутат Верховного Совета СССР 9-11 созывов.Многолетняя плодотворная организационная, научная и клиническая деятельность Евгения Чазова отмечена многими высокими государственными наградами и премиями СССР и России.Он был удостоен звания Героя Социалистического труда (1978), является трижды лауреатом Государственной премии СССР (1969, 1976, 1991) и лауреатом Государственной премии РФ (2004), лауреатом Ленинской премии (1982).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2009, 2004, 2014 и 2019). Награжден четырьмя орденами Ленина (1969, 1976, 1978, 1981), Большой золотой медалью Российской академии наук им. М.В. Ломоносова (2003), Золотой медалью им. И.П. Павлова (2011), медалями им. С.П. Боткина и А.Л. Мясникова, международной премией Андрея Первозванного с вручением ордена "За Веру и Верность".В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил Евгения Чазова медалью Петра Столыпина первой степени. Евгений Чазов также был награжден Золотой медалью имени Альберта Швейцера (учреждена Европейской Академией естественных наук), орденами и медалями Бельгии, Франции, Сербии и Черногории, Кубы, Монголии, Польши, Южной Кореи, стран СНГ и многими другими.В 1997 году Евгений Чазов был награжден премией Фонда Леона Бернара с вручением медали "За выдающиеся заслуги в области общественной медицины" (Всемирная Организация Здравоохранения).12 ноября 2021 года Евгений Чазов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, российская академия наук, россия, евгений чазов