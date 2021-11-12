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Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов - РИА Новости, 12.11.2021
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
Скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, Министерство здравоохранения России выражает соболезнования, сообщила РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:40
2021-11-12T15:40
2021-11-12T18:33
здоровье - общество
общество
российская академия наук
россия
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, Министерство здравоохранения России выражает соболезнования, сообщила пресс-служба министерства."Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", — говорится в сообщении. В министерстве назвали Чазова выдающимся кардиологом и ученым, отметили, что он спас миллионы жизней."Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе", — отметили в Минздраве.Соболезнования родным и коллегам академика выразили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и коллектив министерства, добавляется в сообщении.
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здоровье - общество, общество, российская академия наук, россия, евгений чазов
15:40 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
Умер академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов