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РИА Новости

Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова

16:27
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Чазов
Евгений Чазов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Чазов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Петра Столыпина I первой степени директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю работу наградить медалью Петра Столыпина I первой степени почетного директора... "Национального медицинского исследовательского центра кардиологии" министерства здравоохранения РФ Евгения Чазова", - говорится в документе.
Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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