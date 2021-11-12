https://ria.ru/20211112/astronomiya-1758754311.html

Астрономы разошлись в интерпретации вспышки над северо-западом России

Астрономы разошлись в интерпретации вспышки над северо-западом России - РИА Новости, 12.11.2021

Астрономы разошлись в интерпретации вспышки над северо-западом России

Заснятая на видео яркая вспышка над Санкт-Петербургом, Ленобластью и Карелией может быть болидом или чем-то иным, вплоть до неразорвавшегося салюта, рассказали... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:37

2021-11-12T14:37

2021-11-12T14:37

наука

чебаркуль

республика карелия

санкт-петербург

челябинск

российская академия наук

космос - риа наука

земля

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заснятая на видео яркая вспышка над Санкт-Петербургом, Ленобластью и Карелией может быть болидом или чем-то иным, вплоть до неразорвавшегося салюта, рассказали опрошенные РИА Новости ученые.Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров. Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером в четверг."Это, скорее всего, болид. Чтобы сделать какие-то оценки, надо собрать и обработать несколько видеозаписей. На первый взгляд он кажется достаточно ярким, возможно, это был метеороид в диапазоне 10 сантиметров - 1 метра. Оценка очень грубая и неточная", - рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольга Попова.По ее словам, в зависимости от точной оценки яркости и, соответственно, размера можно говорить о регулярности падения на Землю подобных объектов."Если 1 метр, то 10-30 раз в год, если 10 сантиметров, то больше 100. Чтобы понять, есть ли смысл искать метеорит, надо уточнить оценки яркости, размера и скорости входа, определить область возможного падения", - пояснила она.В свою очередь астроном, популяризатор науки Екатерина Ефремова в беседе с РИА Новости выразила сомнения в том, что это был болид."Может быть, яркий болид, а может, и нет. Когда летит именно болид, яркая вспышка появляется один раз. Очень редко - два раза. Три вспышки настораживают", - сказала она.Ефремова предположила, что это мог быть неразорвавшийся салют.Ученый Сергей Замоздра, изучавший ранее падение метеорита в Челябинской области, считает, что наблюдавшийся яркий болид на Санкт-Петербургом и Карелией мог быть в диаметре в 18 раз меньше челябинского.Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров. Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября."Да, это маленький болид, две секунды. Если сравнивать с челябинским метеоритом, то наш был 18 метров в диаметре, этот мог достигать до одного метра в диаметре", - сказал РИА Новости Замоздра, являющийся кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита - более 600 килограммов - был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.

https://ria.ru/20211112/meteorit-1758737487.html

https://ria.ru/20210721/meteorit-1742166577.html

https://ria.ru/20211111/kosmos-1758506753.html

чебаркуль

республика карелия

санкт-петербург

челябинск

земля

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чебаркуль, республика карелия, санкт-петербург, челябинск, российская академия наук, космос - риа наука, земля, ольга попова (искусствовед), екатерина ефремова