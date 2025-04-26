https://ria.ru/20250426/vs-2013570427.html
Российские войска освободили Курскую область
Российские войска освободили Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:27:00+03:00
2025-04-26T13:27:00+03:00
2025-04-26T15:21:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
дмитрий песков
курская область
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", — заявил представитель Кремля.Как подчеркнул Владимир Путин, освобождение этого региона приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта."Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", — указала глава государства. Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил в докладе президенту, что за время боевых действий в курском приграничье украинские войска потеряли более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, в соответствии с указом российского лидера продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины."Освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", — добавил первый замминистра обороны.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области.
2025-04-26T13:27
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Российский флаг поднят в селе Горналь
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
2025-04-26T13:27
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, валерий герасимов, дмитрий песков, курская область, владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Курская область, Владимир Путин, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Российские войска освободили Курскую область
Российские войска полностью освободили Курскую область
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области
от украинских неонацистов", — заявил представитель Кремля.
Как подчеркнул Владимир Путин, освобождение этого региона приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта.
"Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ
, — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", — указала глава государства.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил в докладе президенту, что за время боевых действий в курском приграничье украинские войска потеряли более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, в соответствии с указом российского лидера продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины.
"Освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", — добавил первый замминистра обороны.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.