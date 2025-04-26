https://ria.ru/20250426/vs-2013570427.html

Российские войска освободили Курскую область

Российские войска освободили Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025

Российские войска освободили Курскую область

Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:27:00+03:00

2025-04-26T13:27:00+03:00

2025-04-26T15:21:00+03:00

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий герасимов

дмитрий песков

курская область

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", — заявил представитель Кремля.Как подчеркнул Владимир Путин, освобождение этого региона приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий российской армии на других важнейших участках фронта."Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", — указала глава государства. Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил в докладе президенту, что за время боевых действий в курском приграничье украинские войска потеряли более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, в соответствии с указом российского лидера продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины."Освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", — добавил первый замминистра обороны.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области. 2025-04-26T13:27 true PT9M14S

Российский флаг поднят в селе Горналь Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-26T13:27 true PT0M37S

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