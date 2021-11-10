https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам

"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам - РИА Новости, 10.11.2021

"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам

Кризис на польско-белорусской границе развивается стремительно и реально может привести к непредсказуемым результатам, в том числе к вооруженному конфликту. Во... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:08

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польша

россия

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Кризис на польско-белорусской границе развивается стремительно и реально может привести к непредсказуемым результатам, в том числе к вооруженному конфликту. Во всяком случае, заявления польской стороны выглядят все более воинственными и граничат с истерикой. Уже звучат призывы к НАТО о вмешательстве, а слово "война" используется все чаще. Что больше всего поражает, так это призывы ввести санкции не только против Белоруссии, но и против России, не имеющей к происходящему никакого отношения. Правда, штатные критики нашей страны уже нашли "неоспоримое доказательство" причастности Кремля ко всем проблемам: расписание авиарейсов, в котором обнаружены (и это преподносится как сенсация) рейсы Москва — Минск.Но обо всем по порядку. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко честно предупредил Европу о грядущих проблемах с мигрантами сразу после введения новых санкций против его государства весной этого года. В конце мая он, выступая перед парламентом, заявил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить".А в июне, во время мероприятий в память о начале Великой Отечественной войны, Лукашенко сказал: "Эти очумелые — вот там, рядом — ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию… В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков… Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде?"Мало кто на Западе тогда обратил внимание на эти слова белорусского президента. Кто-то посмеялся, кто-то отмахнулся. Как видим теперь, напрасно. Поток мигрантов (прежде всего из стран Ближнего Востока и Передней Азии) усиливается, спорадические кризисные ситуации вспыхивают на различных участках белорусской границы с Литвой и Польшей. Если раньше в каждом отдельном эпизоде счет беженцев велся на сотни, то с этого понедельника речь идет о колоннах в тысячи мигрантов, среди которых немало детей и подростков.Ту картину, которую мы наблюдаем на польско-белорусской границе, Европа уже видела в 2015 году, когда пограничники разных стран выталкивали друг к другу непрошеных гостей, переправляли их через свои границы с тем, чтобы избавиться от них, и устанавливали заграждения для того, чтобы не дать проникнуть на собственную территорию. И тогда европейцы грызлись между собой, обмениваясь взаимными обвинениями против соседей. Но сейчас уровень агрессии и паники — на порядок выше.С экранов польских телевизоров звучат алармистские призывы в стиле "Родина в опасности!" Бывший дипломат, работавший в посольстве Польши в Белоруссии, а ныне политический аналитик Витольд Юраш, выступая на канале TVN24, пояснил публике: "Мы столкнулись с ситуацией фактической агрессии. Мы видим, как белорусские солдаты атакуют границу. Это больше не гибридная война, это война де-факто. Конечно, мы не стреляем друг в друга, поэтому я могу успокоить всех волнующихся: российские танки сюда не придут. Но российские танки могут появиться на нашей границе, и это драматически меняет ситуацию".Собственно, по версии Юраша и многих польских комментаторов, вся эта ситуация на границе с Белоруссией затеяна в первую очередь ради того, чтобы "дать русским повод для размещения своих вооруженных сил в Белоруссии". Как будто Москва и Минск должны искать дополнительные поводы для этого. Появление танков Abrams на восточных границах Польши, планы по созданию там американских военных баз, усиление военного присутствия НАТО в странах Прибалтики — вполне достаточные поводы для того, чтобы Россия и Белоруссия создали единое оборонное пространство, анонсированное в сентябре этого года. И мигранты здесь совершенно ни при чем.Но обвинения в адрес России звучат в Польше обыденно и давно уже не требуют никаких доказательств. Причем поляков в этом с удовольствием подзуживают их европейские партнеры, специализирующиеся на разжигании антироссийских страхов. Скажем, главный кремленолог Британии Эдвард Лукас на страницах The Times прямо дает понять, что за обострением ситуации на польской границе стоит Россия (ну а кто же еще?), рисуя дилемму для Варшавы: "Если поляки ответят силой, они будут выглядеть жестокими и безрассудными. Если не ответят, они будут выглядеть слабыми".Отсюда и намерение обратиться за помощью к НАТО. Эту идею первым озвучил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший: "Возможно, уже время подумать, не пришло ли время начать реализацию четвертой статьи (Устава. — Прим. ред.) НАТО. Если наша граница будет под угрозой физического давления при участии белорусов, я имею в виду белорусские службы, то, как по мне, это повод, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического альянса". Затем этот тезис подхватили многие СМИ и, судя по заявлениям поляков, предварительно поддержали в НАТО.Следует подчеркнуть, речь здесь пока идет не о пятой статье Устава НАТО, предусматривающей вооруженную защиту члена альянса, который подвергся атаке извне. Четвертая статья говорит лишь о консультациях в случае, если "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". Но польские аналитики уже вовсю призывают готовиться к применению оружия и, конечно же, усилению санкций против Минска.И тут же звучит голос из соседней Германии. "ЕС готовит санкции против Белоруссии. Но что насчет Кремля?" — задается вопросом государственное информагентство DW. "Доказательство" российской причастности к кризису выглядит довольно просто: "Без согласия России Лукашенко — и этой общее мнение брюссельских дипломатов — не стал бы совершать столь длительную и все более усиливающуюся миграционную атаку против ЕС". Как видите, все просто: есть "общее мнение", и этого вполне достаточно для подобных обвинений.Но главный козырь подготовили немецкая желтая газета Bild и ее скандально известный автор Джулиан Репке. Тот всю свою деятельность посвятил "священной войне" против России. За эту одержимость в ходе Сирийской войны он получил прозвище "Джихади Джулиан", прославившись массой фейковых обвинений против нас. Но сейчас он превзошел сам себя, найдя неопровержимое "доказательство" причастности Путина и Эрдогана к миграционному кризису на границах Польши: расписание авиарейсов Минского аэропорта.Это не шутка, газета Bild вполне серьезно утверждает, что мигрантов в Белоруссию возят авиакомпании "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии". Единственным "доказательством" этого сенсационного утверждения является тот факт, что в расписании есть рейсы Москва — Минск и Минск — Стамбул. Странно, что в разгар миграционного кризиса в ЕС в 2015 году никто не додумался обвинить в этом Новую Зеландию или Чили на основании наличия у них авиасообщения с аэропортами Европы. Как видите, для того, чтобы обвинить Россию, этого вполне достаточно.Ну а раз вина России "доказана", то против нее требуют также немедленно ввести санкции: для начала в виде закрытия грузовых автоперевозок на польско-белорусской границе. Правда, вопрос о том, по кому это больнее ударит в условиях тотального европейского кризиса снабжения (особенно накануне сезона рождественских распродаж), вызывает у тамошних экспертов откровенную досаду.Но есть и еще один вопрос, связанный с лицемерием и двойными стандартами Запада. Кризис на польской границе является болезненным, но пока еще не катастрофическим. Количество мигрантов, попавших в ЕС через Белоруссию, исчисляется тысячами: по данным Германии, в этом году зафиксировано 8,4 тысячи таких случаев. И все это происходит на фоне обострившегося кризиса незаконной миграции из Евросоюза в Британию. Там-то счет идет уже на десятки тысяч человек. Только за минувшую среду, по данным британского МВД, на Альбион проникли 853 человека — и это только те, кто попался правоохранителям.Многие в Лондоне обвиняют в этом кризисе Францию: есть мнение, что Париж недостаточно прилагает усилий для облегчения ситуации или даже провоцирует приток нелегалов на остров. Французов винят в том, что это своеобразная месть за все политико-экономические споры, которые сейчас обострились между извечными "заклятыми друзьями".Если принять логику Еврокомиссии относительно "гибридной атаки против ЕС" со стороны Белоруссии, то точно так же нужно обвинять Евросоюз в "гибридной атаке" против Британии и, соответственно, требовать введения тех же самых санкций против Брюсселя и Парижа, какие собираются вводить против Минска и почему-то Москвы, не имеющей ко всем этим кризисам никакого отношения. Но призывы примерно наказать Европу за созданные ею миграционные проблемы по понятным причинам не звучат.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758284224.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758280707.html

https://ria.ru/20211109/polsha-1758280134.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/1758264951.html

https://ria.ru/20211109/evrokomissiya-1758259928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/lavrov-1758244367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/polsha-1758229967.html

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авторы, польша, россия