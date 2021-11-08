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В Белоруссии заявили о движении группы беженцев к польской границе

В Белоруссии заявили о движении группы беженцев к польской границе - РИА Новости, 08.11.2021

В Белоруссии заявили о движении группы беженцев к польской границе

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что к польской границе направляется большая группа мигрантов. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:24

2021-11-08T11:24

2021-11-08T12:01

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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что к польской границе направляется большая группа мигрантов."В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Там напомнили, что польская погранстража не раз рапортовала о том, как "тысячами вытесняет мигрантов". "На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — подчеркнули в Госпогранкомитете.Кроме того, в соцсетях и мессенджерах публикуются видеозаписи, на которых сотни человек с детьми и багажом идут по трассе в Гродненской области. Авторы видео утверждают, что это беженцы, которые направляются к пункту пропуска "Брузги".Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что речь идет о порядка тысячи человек. По его словам, пограничники несут службу в усиленном варианте и делают все, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу пункта пропуска. В милиции Гродненской области отметили, что следят за ситуацией и соблюдением порядка.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211105/granitsa-1757818015.html

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в мире, белоруссия, польша, мигранты