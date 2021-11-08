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"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС - РИА Новости, 08.11.2021

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что в сторону Польши движется группа беженцев (более тысячи человек), в ней много женщин и детей... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:57

2021-11-08T18:57

2021-11-08T22:21

фото

белоруссия

польша

беженцы

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что в сторону Польши движется группа беженцев (более тысячи человек), в ней много женщин и детей. Литва направила на границу войска. Чрезвычайная ситуация — в фотоленте Ria.ru.

белоруссия

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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