https://ria.ru/20210923/polsha-1751411465.html
Польша разместит на восточной границе американские танки
Польша разместит на восточной границе американские танки - РИА Новости, 23.09.2021
Польша разместит на восточной границе американские танки
Варшава разместит на границе купленные у США танки Abrams, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:03
2021-09-23T10:03
2021-09-23T12:34
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Варшава разместит на границе купленные у США танки Abrams, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио."Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — сказал он.Власти Польши ранее заявили, что рассчитывают получить бронетехнику в 2022 году. Речь идет о модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся Варшаве в 23 миллиарда долларов. По словам Блащака, "самые лучшие в мире танки" нужны, чтобы снизить риск нападения на страну.Польские политики неоднократно заявляли, что НАТО следует активнее противостоять России, которую они считают угрозой для безопасности. В Москве, в свою очередь, напоминали, что не намерены нападать на другие государства, включая членов Североатлантического альянса. Тем не менее, как отмечал Путин, Россия не оставит без ответа попытки посягнуть на ее территорию и ограничить развитие.
https://ria.ru/20210914/polsha-1750032396.html
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в мире, сша, польша, m1 abrams, мариуш блащак
10:03 23.09.2021 (обновлено: 12:34 23.09.2021)
Польша разместит на восточной границе американские танки
Глава Минобороны Блащак: Польша разместит на восточной границе 250 танков Abrams
ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости.
Варшава разместит на границе купленные у США
танки Abrams
, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак
в эфире Польского радио
.
"Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — сказал он.
Власти Польши ранее заявили, что рассчитывают получить бронетехнику в 2022 году. Речь идет о модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся Варшаве в 23 миллиарда долларов. По словам Блащака, "самые лучшие в мире танки" нужны, чтобы снизить риск нападения на страну.
Польские политики неоднократно заявляли, что НАТО следует активнее противостоять России, которую они считают угрозой для безопасности. В Москве, в свою очередь, напоминали, что не намерены нападать на другие государства, включая членов Североатлантического альянса. Тем не менее, как отмечал Путин, Россия не оставит без ответа попытки посягнуть на ее территорию и ограничить развитие.