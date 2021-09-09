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Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству
Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству - РИА Новости, 09.09.2021
Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству
Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:33
2021-09-09T23:42
белоруссия
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.По его словам, в документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. Единой станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику.До 1 декабря 2023-го подпишут договор о едином газовом рынке. При этом цена на российское голубое топливо для Минска на 2022 год сохранится на уровне 2021-го — 128,5 доллара за тысячу кубов. В то время как ее стоимость на европейском рынке составляет 650 долларов за тысячу кубов, напомнил Путин. Кроме того, на переговорах предусмотрели объединение рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.Он подчеркнул, что российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить активность на территории Союзного государства, в том числе создавая совместные предприятия и увеличивая экспортные возможности.Москва и Минск также переходят к к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам, указал президент."В рамках реализации союзных программ будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми", — продолжил Путин.Помимо этого, президенты обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре, в том числе предстоящие совместные маневры "Запад-2021"."Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", — пояснил Путин.Как заявил российский лидер, развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства остается безусловным стратегическим приоритетом для Москвы и Минска.В свою очередь, Лукашенко заметил, что интеграция носит взаимовыгодный характер.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.Завтра в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства, на котором премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749142834.html
https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html
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белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия
21:33 09.09.2021 (обновлено: 23:42 09.09.2021)
 
Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству

Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
По его словам, в документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. Единой станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику.
До 1 декабря 2023-го подпишут договор о едином газовом рынке. При этом цена на российское голубое топливо для Минска на 2022 год сохранится на уровне 2021-го — 128,5 доллара за тысячу кубов. В то время как ее стоимость на европейском рынке составляет 650 долларов за тысячу кубов, напомнил Путин. Кроме того, на переговорах предусмотрели объединение рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

"В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить активность на территории Союзного государства, в том числе создавая совместные предприятия и увеличивая экспортные возможности.
Москва и Минск также переходят к к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам, указал президент.
"В рамках реализации союзных программ будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми", — продолжил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Помимо этого, президенты обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре, в том числе предстоящие совместные маневры "Запад-2021".
"Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", — пояснил Путин.
Как заявил российский лидер, развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства остается безусловным стратегическим приоритетом для Москвы и Минска.
В свою очередь, Лукашенко заметил, что интеграция носит взаимовыгодный характер.

"Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов", — сказал он на пресс-конференции.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
Завтра в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства, на котором премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.
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