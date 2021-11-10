https://ria.ru/20211110/migranty-1758455131.html

Украина пригрозила жестким ответом в случае приближения мигрантов к границе

Украина пригрозила жестким ответом в случае приближения мигрантов к границе - РИА Новости, 10.11.2021

Украина пригрозила жестким ответом в случае приближения мигрантов к границе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, как будут действовать силовые структуры, если к границе страны "искусственно" начнут передвигаться... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:36

2021-11-10T18:36

2021-11-10T18:53

в мире

украина

европа

белоруссия

минск

польша

мвд украины

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758457867_0:25:3107:1773_1920x0_80_0_0_8fcc0cd7bb9223739e8f689487afbdb5.jpg

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, как будут действовать силовые структуры, если к границе страны "искусственно" начнут передвигаться мигранты.По его словам, в ближайшее время в приграничных с Белоруссией областях пройдут учения подразделений территориальной обороны для отработки действий при проникновении незаконных мигрантов.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758416347.html

украина

европа

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, европа, белоруссия, минск, польша, мвд украины, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии