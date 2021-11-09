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Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС
Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС - РИА Новости, 09.11.2021
Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС
Власти Белоруссии используют беженцев для дестабилизации границ ЕС в ответ на санкции против президента Александра Лукашенко, утверждает заместитель министра... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:19
2021-11-09T12:19
в мире
литва
африка
дмитрий песков
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
россия
марчин пшидач
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Белоруссии используют беженцев для дестабилизации границ ЕС в ответ на санкции против президента Александра Лукашенко, утверждает заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.Власти Белоруссии отрицают обвинения в создании миграционного кризиса. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Как, в свою очередь, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы РФ."Впервые в современной истории авторитарный режим использует людей в качестве оружия для дестабилизации границ ЕС из мести и в ответ на наши коллективные санкции против Лукашенко", - заявил Пшидач в интервью американскому телеканалу CNN.По утверждениям Пшидача, на польско-белорусскую границу прибывают, в основном, мигранты из Ирака и Афганистана, которые приезжают в Минск, где им выдают белорусские визы и перевозят к границам ЕС. Как отметил замглавы МИД, власти Белоруссии обещают беженцам, что, как только они пересекут границу, их сразу же доставят в Германию, где они смогут "начать новую жизнь".В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.
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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки.
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в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, марчин пшидач, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:19 09.11.2021
 
Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Глава МИД Польши Пшидач обвинил Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Белоруссии используют беженцев для дестабилизации границ ЕС в ответ на санкции против президента Александра Лукашенко, утверждает заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Власти Белоруссии отрицают обвинения в создании миграционного кризиса. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Как, в свою очередь, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы РФ.
"Впервые в современной истории авторитарный режим использует людей в качестве оружия для дестабилизации границ ЕС из мести и в ответ на наши коллективные санкции против Лукашенко", - заявил Пшидач в интервью американскому телеканалу CNN.
По утверждениям Пшидача, на польско-белорусскую границу прибывают, в основном, мигранты из Ирака и Афганистана, которые приезжают в Минск, где им выдают белорусские визы и перевозят к границам ЕС. Как отметил замглавы МИД, власти Белоруссии обещают беженцам, что, как только они пересекут границу, их сразу же доставят в Германию, где они смогут "начать новую жизнь".
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.
Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:39
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель
 
В миреЛитваАфрикаДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииРоссияМарчин ПшидачСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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