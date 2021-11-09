https://ria.ru/20211109/destabilizatsiya-1758200059.html

Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС - РИА Новости, 09.11.2021

Польша обвинила Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Власти Белоруссии используют беженцев для дестабилизации границ ЕС в ответ на санкции против президента Александра Лукашенко, утверждает заместитель министра... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:19

2021-11-09T12:19

2021-11-09T12:19

в мире

литва

африка

дмитрий песков

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

россия

марчин пшидач

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Белоруссии используют беженцев для дестабилизации границ ЕС в ответ на санкции против президента Александра Лукашенко, утверждает заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.Власти Белоруссии отрицают обвинения в создании миграционного кризиса. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Как, в свою очередь, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы РФ."Впервые в современной истории авторитарный режим использует людей в качестве оружия для дестабилизации границ ЕС из мести и в ответ на наши коллективные санкции против Лукашенко", - заявил Пшидач в интервью американскому телеканалу CNN.По утверждениям Пшидача, на польско-белорусскую границу прибывают, в основном, мигранты из Ирака и Афганистана, которые приезжают в Минск, где им выдают белорусские визы и перевозят к границам ЕС. Как отметил замглавы МИД, власти Белоруссии обещают беженцам, что, как только они пересекут границу, их сразу же доставят в Германию, где они смогут "начать новую жизнь".В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758091373.html

литва

африка

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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T12:19 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, марчин пшидач, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии