https://ria.ru/20211110/invalidy-1758409489.html

Минтруд разрешил инвалидам оформлять компенсацию на ТСР дистанционно

Минтруд разрешил инвалидам оформлять компенсацию на ТСР дистанционно - РИА Новости, 10.11.2021

Минтруд разрешил инвалидам оформлять компенсацию на ТСР дистанционно

Люди с инвалидностью теперь могут оформлять компенсацию затрат на услуги и технические средства реабилитации (ТСР) через портал госуслуг полностью дистанционно, РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:08

2021-11-10T15:08

2021-11-10T15:08

общество

инвалидность

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Люди с инвалидностью теперь могут оформлять компенсацию затрат на услуги и технические средства реабилитации (ТСР) через портал госуслуг полностью дистанционно, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."Ранее в электронном виде можно было подать лишь заявление на компенсацию, предоставив в ФСС оригиналы документов, подтверждающие расходы. Теперь достаточно прикрепить фотографии или сканы таких документов к заявлению на "Госуслугах". При этом оригиналы в ФСС предоставлять не нужно. Сведения проверят, и денежные средства автоматически поступят на счет заявителя", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что онлайн можно оформить компенсацию на расходы за самостоятельную покупку и ремонт ТСР, за сурдоперевод и тифлосурдоперевод, содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника, проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html

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2021

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общество, инвалидность, россия