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Туризм
https://ria.ru/20211110/ekoturizm-1758430866.html
Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире
Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире
На данный момент каждый третий путешественник в мире — экотурист, сообщила в среду заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:06
2021-11-10T17:06
туризм
экология
казахстан
армения
киргизия
республика алтай
узбекистан
ульяновская область
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На данный момент каждый третий путешественник в мире — экотурист, сообщила в среду заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская на форуме Travel Hub."Мы видим интерес на федеральном уровне, — заявила она. — И мы понимаем, почему: у этого направления очень большой потенциал. До пандемии в мире был ежегодный прирост более 20 процентов именно экотуристов".Сейчас на территории РФ есть четыре геопарка с нужной инфраструктурой: "Ундория" в Ульяновской области, "Алтай" в республике Алтай, "Торатау" и "Янган-Тау" в республике Башкортостан."Еще три находятся в стадии создания — в Якутии, Дагестане и на Байкале, — добавил сопредседатель российского комитета Международной программы по геонаукам и геопаркам при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Олег Петров. По его словам, в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Армении тоже активно работают над такими проектами.Петров добавил, что геопарки очень успешны с точки зрения туризма. Всего в мире их сейчас 169, и с каждым годом становится больше."Развитие этого направление поможет решить еще одну проблему – воздействия на экологию, — сказала Кузенская. — Нужно, чтобы люди смотрели на красоту природы и не забывали, что нужно предпринимать усилия для ее сохранения".
https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html
https://ria.ru/20211110/viza-1758369138.html
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экология, казахстан, армения, киргизия, республика алтай, узбекистан, ульяновская область, юнеско, байкал, республика дагестан, новости - туризм, туристы, республика башкортостан, экология в россии, туризм, якутия, россия
17:06 10.11.2021
 
Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире

Юлия Кузенская: В мире с каждым годом растет интерес к экотуризму

© Фото : Татьяна РозенскаяГейзерное озеро
Гейзерное озеро - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Татьяна Розенская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На данный момент каждый третий путешественник в мире — экотурист, сообщила в среду заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская на форуме Travel Hub.
"Мы видим интерес на федеральном уровне, — заявила она. — И мы понимаем, почему: у этого направления очень большой потенциал. До пандемии в мире был ежегодный прирост более 20 процентов именно экотуристов".
Сейчас на территории РФ есть четыре геопарка с нужной инфраструктурой: "Ундория" в Ульяновской области, "Алтай" в республике Алтай, "Торатау" и "Янган-Тау" в республике Башкортостан.
"Еще три находятся в стадии создания — в Якутии, Дагестане и на Байкале, — добавил сопредседатель российского комитета Международной программы по геонаукам и геопаркам при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Олег Петров. По его словам, в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Армении тоже активно работают над такими проектами.
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Петров добавил, что геопарки очень успешны с точки зрения туризма. Всего в мире их сейчас 169, и с каждым годом становится больше.
"Развитие этого направление поможет решить еще одну проблему – воздействия на экологию, — сказала Кузенская. — Нужно, чтобы люди смотрели на красоту природы и не забывали, что нужно предпринимать усилия для ее сохранения".
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