https://ria.ru/20211110/ekoturizm-1758430866.html

Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире

Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперты рассказали о развитии экотуризма в России и в мире

На данный момент каждый третий путешественник в мире — экотурист, сообщила в среду заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:06

2021-11-10T17:06

2021-11-10T17:06

туризм

экология

казахстан

армения

киргизия

республика алтай

узбекистан

ульяновская область

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На данный момент каждый третий путешественник в мире — экотурист, сообщила в среду заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская на форуме Travel Hub."Мы видим интерес на федеральном уровне, — заявила она. — И мы понимаем, почему: у этого направления очень большой потенциал. До пандемии в мире был ежегодный прирост более 20 процентов именно экотуристов".Сейчас на территории РФ есть четыре геопарка с нужной инфраструктурой: "Ундория" в Ульяновской области, "Алтай" в республике Алтай, "Торатау" и "Янган-Тау" в республике Башкортостан."Еще три находятся в стадии создания — в Якутии, Дагестане и на Байкале, — добавил сопредседатель российского комитета Международной программы по геонаукам и геопаркам при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Олег Петров. По его словам, в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Армении тоже активно работают над такими проектами.Петров добавил, что геопарки очень успешны с точки зрения туризма. Всего в мире их сейчас 169, и с каждым годом становится больше."Развитие этого направление поможет решить еще одну проблему – воздействия на экологию, — сказала Кузенская. — Нужно, чтобы люди смотрели на красоту природы и не забывали, что нужно предпринимать усилия для ее сохранения".

https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html

https://ria.ru/20211110/viza-1758369138.html

казахстан

армения

киргизия

республика алтай

узбекистан

ульяновская область

байкал

республика башкортостан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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