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Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали - РИА Новости, 09.11.2021
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:15
2021-11-09T18:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — сказано в сообщении.Личность мужчины устанавливается.Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время операции по задержанию телефонных мошенников. При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся. Пострадавший скончался на месте. В городе был объявлен план "Перехват".
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Допрос подозреваемых по делу о гибели росгвардейца
Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге. Подельники предполагаемого виновника гибели офицера задержаны.
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60
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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10:15 09.11.2021 (обновлено: 18:00 09.11.2021)
 
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали

В Ленобласти задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР Росгвардии

© Фото : СУСК России по Санкт-ПетербургуЗадержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии
Задержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР Гранит ГУ Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : СУСК России по Санкт-Петербургу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — сказано в сообщении.
Личность мужчины устанавливается.
Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время операции по задержанию телефонных мошенников. При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся. Пострадавший скончался на месте. В городе был объявлен план "Перехват".
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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