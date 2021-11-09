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Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали

Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали - РИА Новости, 09.11.2021

Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:15

2021-11-09T10:15

2021-11-09T18:00

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — сказано в сообщении.Личность мужчины устанавливается.Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время операции по задержанию телефонных мошенников. При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся. Пострадавший скончался на месте. В городе был объявлен план "Перехват".

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос подозреваемых по делу о гибели росгвардейца Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге. Подельники предполагаемого виновника гибели офицера задержаны. 2021-11-09T10:15 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео