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Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали - РИА Новости, 09.11.2021
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:15
2021-11-09T10:15
2021-11-09T18:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии, которого сбили во время операции по задержанию мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — сказано в сообщении.Личность мужчины устанавливается.Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время операции по задержанию телефонных мошенников. При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся. Пострадавший скончался на месте. В городе был объявлен план "Перехват".
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Допрос подозреваемых по делу о гибели росгвардейца
Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге. Подельники предполагаемого виновника гибели офицера задержаны.
2021-11-09T10:15
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PT1M43S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео
10:15 09.11.2021 (обновлено: 18:00 09.11.2021)
Предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР в Петербурге задержали
В Ленобласти задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР Росгвардии