09:52 09.11.2021 (обновлено: 16:15 09.11.2021)
Росгвардеец погиб под колесами машины, пытаясь задержать мошенников
Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге
© Фото : РосгвардияСотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге при задержании телефонных мошенников погиб сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Один из злоумышленников наехал на него на автомобиле", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на Пулковском шоссе: во время операции водитель Fiat Ducato сбил росгвардейца и скрылся. Мужчина скончался на месте происшествия. В городе ввели план "Перехват".
Менее чем через час машину остановили на АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области, подозреваемого задержали. Ему 38 лет, следствие считает, что наезд он совершил умышленно. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет.
Позже поймали двоих сообщников — 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. В МВД уточнили, что сбивший росгвардейца подрабатывал курьером.
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Погибший — 48-летний старший оперуполномоченный СОБРа подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Захаров. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, участвовал в контртеррористической операции. Награжден медалями Суворова и "За отличие в охране общественного порядка".
В национальной гвардии пообещали помочь семье полицейского, у него остались жена и трое детей. Росгвардейца также хотят наградить за мужество.
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