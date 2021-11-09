https://ria.ru/20211109/chekunkov-1758132557.html

Алексей Чекунков: призываем Южную Корею ускорить признание "Спутника V"

Алексей Чекунков: призываем Южную Корею ускорить признание "Спутника V" - РИА Новости, 09.11.2021

Алексей Чекунков: призываем Южную Корею ускорить признание "Спутника V"

Республика Корея и Россия обладают возможностями для развития сотрудничества во многих сферах, включая энергетику, судостроение, сотрудничество в Арктике,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:00

2021-11-09T10:00

2021-11-09T10:01

интервью

амурская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

сахалин

дальний восток

алексей чекунков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758125046_0:157:3071:1884_1920x0_80_0_0_1abc84500b362a869526f7d4d8ebc3f5.jpg

Республика Корея и Россия обладают возможностями для развития сотрудничества во многих сферах, включая энергетику, судостроение, сотрудничество в Арктике, строительство городов и трехсторонние проекты с КНДР. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1-5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества, в ходе которого провел несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса. По итогам поездки министр рассказал в интервью РИА Новости, кого Южная Корея считает одним из главных партнеров в сфере водородной энергетики, о возможности для южнокорейских партнеров стать пионерами на арктическом направлении и о перспективах активизации сотрудничества регионов Дальнего Востока с их "визави" в Республике Корея.– На днях в Ульсане завершился третий российско-корейский Форум межрегионального сотрудничества – крайне важный для укрепления взаимопонимания проект, которому обе стороны придают особое значение. Несмотря на то что за 30-летнюю историю дипломатических отношений нашим странам удалось достичь значительного прогресса во многих сферах, лидеры обоих государств по-прежнему констатируют большой нереализованный потенциал. Как бы вы охарактеризовали ваши собственные ожидания от российско-южнокорейского межрегионального сотрудничества, и насколько результаты нынешнего форума им соответствуют?– Лейтмотивом нескольких десятков встреч, которые мы провели в Сеуле и Ульсане, стало сотрудничество в сфере водородной энергетики и развитие международных логистических маршрутов по Северному морскому пути. Эти темы детально обсуждались на встрече с руководством МИДа, министерства торговли, промышленности и энергетики, Комитета по северному сотрудничеству при президенте, парламентского комитета по международным отношениям и объединению, руководством государственной газовой корпорации "Kogas", ассоциации "H2Korea", KITA, представителями корейского бизнеса. Корейская сторона готова к практическому сотрудничеству – в том числе в рамках пилотного проекта создания сахалинского водородного кластера. На Сахалине планируется разместить завод по производству низкоуглеродного водорода из природного газа с захватом СО2. Продукция будет применяться на транспорте, в энергетике и промышленности, а также экспортироваться в страны АТР. Первые партии водорода планируется направить на экспорт уже в 2025 году. Россия рассматривается руководителями Республики Корея как один из основных партнеров по производству водорода из природного газа.Председательство России в Арктическом совете, а также созданная в регионе самая большая преференциальная зона в мире площадью 5 миллионов квадратных километров, создают дополнительные возможности для расширения российско-корейского сотрудничества в Арктике. Приоритет – развитие международного судоходства по Северному морскому пути – в том числе с использованием новых видов топлива. Стратегическое партнерство в области судостроения уже реализуется на судоверфи "Звезда" в Приморском крае. Недавно в Корее создан государственный фонд для поддержки малых и средних компаний в области судостроения, участниками которого стали Daewoo, Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries. Прорабатывается возможность привлечения к строительству флота для СМП малых и средних верфей. Мы готовы к развитию сотрудничества – в том числе в формате организации совместных предприятий в России в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции".Перспективными представляются совместные проекты в сельском хозяйстве. На территориях опережающего развития на Дальнем Востоке российскими инвесторами созданы несколько крупных сельскохозяйственных предприятий, которые включают как земельные активы, так и мощности по переработке сельхозпродукции. При этом пока масштабы таких проектов существенно превышают объемы бизнеса, созданного на Дальнем Востоке с привлечением корейского капитала. Кооперация между российскими агрохолдингами и корейскими компаниями могла бы придать мощный стимул для развития этого направления – в том числе с точки зрения реализации экспортного потенциала, организации поставок кормов, мяса, других продуктов с высокой добавленной стоимостью в Южную Корею. Мы готовы обеспечить совместные проекты землей, инфраструктурой, капиталом и всем необходимым для большого международного успеха.Отмечу взаимный интерес к реализации проектов в сфере здравоохранения на Дальнем Востоке. Если корейские инвесторы предложат конкретные проекты – готовы проработать специальные условия их реализации совместно с Минздравом.Корейская сторона заинтересована в поиске сильного партнера для организации дополнительных поставок в Республику Корея мочевины – жидкости, которая используется для очистки от оксидов азота выхлопных газов дизельных двигателей. Эта потребность возникла на фоне введенных санкционных ограничений экспорта мочевины из Китая. Прорабатываем этот вопрос совместно с крупными российскими компаниями.– Можно ли сказать, что губернаторы южнокорейских провинций всерьез интересуются планами развития дальневосточных и арктических регионов и видят для себя пользу в налаживании прямых межрегиональных связей?– Они не только интересуются, но и уже активно налаживают межрегиональные связи. Регионы Южной Кореи отличает выраженная отраслевая специализация – сталь, туризм, нефтехимия, автомобилестроение, микроэлектроника, рыба и морепродукты. Для многих из этих ниш есть "визави" на Дальнем Востоке, с которыми корейской стороной интересно сотрудничать в контексте совместимости таких специализаций. Общий интерес связан с развитием туристических, культурных и деловых обменов, развитием водородной энергетики. Корейцы заинтересовались главным туристическим магнитом региона – Байкалом. Им хорошо знакомы Приморье и Сахалин. Не нуждался в дополнительном представлении проект инновационного научно-технологического парка (ИНТЦ) на острове Русский. Будем развивать сотрудничество в части совместных исследований и разработок, создания новых высокотехнологичных бизнесов на острове Русский. Подписано соглашение о сотрудничестве между ИНТЦ и технопарком Ульсана.– Существует, на ваш взгляд, потребность в открытии представительств российских регионов в Южной Корее – по примеру того, как работают офисы Канвондо и Кенсан-пукто в Приморье? И нет ли планов провести следующий форум вне привязки к ВЭФ и не в привычном уже для южнокорейцев Владивостоке, а, скажем, в Южно-Сахалинске?– Уже принято решение о том, что следующий форум межрегионального сотрудничества в 2022 году пройдет на Сахалине. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил провести форум в 2024 году на берегу Байкала. Мы поддерживаем эту инициативу. Что касается открытия зарубежных региональных представительств, то это вопрос к руководителям регионов. Если зарубежные представительства будут полезны для расширения торгово-экономического сотрудничества, то почему бы и не задействовать такой формат. К слову, некоторые дальневосточные регионы даже в условиях пандемии наращивают объемы межрегионального сотрудничества с Южной Кореей. Например, на форуме губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что товарооборот региона с корейскими провинциями в прошлом году вырос почти вдвое, а за восемь месяцев этого года – в девять раз. Амурская область экспортирует зерновые и соевое масло, востребованные на корейском рынке. Перспективное направление – газохимия. Некоторые дальневосточные предприятия открывают в Корее свои представительства. Например, в конце октября в Сеуле в одном из крупнейших торговых центров открылся магазин якутской ювелирной компании "ЭПЛ Даймонд".– Пожалуй, главный вопрос, который сейчас волнует не только дальневосточников, но и всех россиян и южнокорейцев, заинтересованных во взаимных обменах, – это смягчение правил об обязательном десятидневном карантине при въезде в Республику Корея. Сеул занимает принципиальную позицию по признанию лишь тех вакцин, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения, и выдает свидетельства об освобождении от карантина лишь в отдельных случаях. Это не только сдерживает восстановление гуманитарных контактов, но и затрудняет проработку новых экономических проектов. Однако в последнее время в Южной Корее начали высказываться в пользу возможного использования тестов на поствакцинальный иммунитет к COVID-19 для отмены или сокращения сроков изоляции. Просматриваются ли, на ваш взгляд, компромиссные решения в этом вопросе, которые позволили бы вернуться к достижению поставленных президентами целей: один миллион взаимных визитов ежегодно и 30 миллиардов долларов товарооборота?– Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины "Спутник V" и призвали к скорейшему признанию "Спутника V" в Корее. Это позволило бы вакцинированным "Спутником V" не проходить карантин. Разумеется, такое решение было бы крайне полезным для развития как гуманитарных, так и экономических связей наших стран.– Одним из первых пунктов вашего визита стало посещение свободной экономической зоны города Инчхон. Насколько, с вашей точки зрения, южнокорейский опыт комплексного развития территорий и создания с нуля "умных городов" может быть востребован при планировании и застройке острова Русский, экополиса на Сахалине, нового города-спутника Владивостока? Ранее вы упоминали о возможности создания тематических страновых кварталов в городе-спутнике, есть ли интерес к этому со стороны южнокорейских девелоперов?– ОЭЗ Инчхон, который мы посетили, изначально проектировался как спутник Сеула, который является мегаполисом глобального значения. При этом мы понимаем, что наши проекты фундаментально отличаются. Главное отличие – у нас нет необходимости строить 100-этажные небоскребы. Но опыт мастер-планирования, сочетание лучших технологий Запада и Востока, правильное позиционирование таких новых проектов – безусловно важные факторы успеха. У корейцев накоплен огромный опыт, мы пригласили их участвовать в реализации проекта создания города-спутника Владивостока. Связь с Кореей играет важное значение для нашего Дальнего Востока. Участие корейских партнеров совершенно точно привнесет ценные компоненты в реализацию таких проектов. В частности, мы бы приветствовали создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра в рамках строительства города-спутника. Корейские компании в числе других участников этого проекта будут вовлечены в процесс мастер-планирования. Наиболее заинтересованным будем предлагать конкретные участки. Но генеральный девелопмент территории города-спутника останется за российской стороной.– Как, на ваш взгляд, можно завлечь передовые корейские компании, имеющие столь комфортные условия работы у себя в стране, в инновационный научно-технологический центр и международный медицинский кластер на острове Русский, другие высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке?– На Дальнем Востоке создана конкурентоспособная система преференций. Льготное финансирование, внимательное отношение со стороны органов власти всех уровней. По некоторым позициям инвесторам на Дальнем Востоке предлагаются даже более интересные условия. Например, в СЭЗ Инчхон инвесторы выплачивают налог на прибыль по полной ставке – 25 процентов, тогда как инвесторы в ТОР и СПВ освобождаются от налога на прибыль в течение пяти лет, а инвесторы АЗРФ – в течение 10 лет. Еще одной отличительной чертой режимов ТОР, СПВ и АЗРФ является установление на 10-летний период льготной ставки по страховым взносам в размере 7,6 процента для резидентов ТОР и СПВ и субсидировании 75 процентов объемов страховых взносов резидентам АЗРФ. При этом базовая ставка страховых взносов составляет 30 процентов. В СЭЗ Инчхон такой льготы для резидентов не предусмотрено. Сегодня средняя ставка кредитования в Южной Корее составляет 2,72 процента. В России – 10-12 процентов годовых, однако субсидирование процентной ставки государством позволяет инвесторам преференциальных режимов снизить расходы на заемное финансирование до двух процентов годовых.Мы нацеливаем Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которая является единым институтов развития, на клиентский сервис по наивысшим стандартам, к которым привыкли предприниматели из Республики Корея. Компании мирового уровня – такие как Samsung, Lotte, Hyundai и другие – безусловно предъявляют высокие требования. Стремимся им соответствовать на всех уровнях – от муниципального и оформления разрешений на въезд сотрудников до взаимодействия на уровне органов власти двух стран.У корейских компаний, которые выходят на Дальний Восток и в Арктику, есть еще один важный мотивирующий фактор – это возможность быть первыми. Например, корейцы строят морские суда для Северного морского пути. Возможность стать пионером на арктическом направлении – и это стратегический выбор страны, зависимой от морской торговли, на десятилетия вперед. Как дальновидная страна Корея всерьез смотрит на водородную экономику. И здесь у нас общие интересы. Играя в долгую, на десятилетия вперед, мы можем достичь многого, развивая такие перспективные ниши, как водород, СМП, строительство новых городов по новым технологиям, объединяющих Европу и Азию.– СЭЗ Инчхон – это место концентрации не только высокотехнологичных производств, но и научных исследований и разработок. Тут, как известно, расположен головной южнокорейский Институт полярных исследований. Республика Корея уже давно проявляет интерес к изучению Арктики и коммерческой эксплуатации Северного морского пути. На каком этапе сейчас находятся переговоры по определению роли Сеула в создании международной арктической станции "Снежинка"?– Мы не планируем привлекать иностранных партнеров непосредственно к созданию "Снежинки" – станция создается на основе российских технологий. При этом открыты для сотрудничества по приоритетным направлениям научно-исследовательской программы, одним из которых является водородная энергетика. Корейские партнеры проявляют интерес к такому формату взаимодействия в области "голубого", то есть получаемого из природного газа, водорода – как в рамках работы станции, так и за нее периметром.– Обсуждаются ли конкретные проекты по участию южнокорейских компаний в развитии портовой инфраструктуры СМП?– Корейским инвесторам интересно строить корабли и участвовать в создании и эксплуатации арктической контейнерной линии. Мы можем совместно строить флот ледового класса и развивать контейнерную линию. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества с Кореей в области судостроения. В Приморском крае на совместном предприятии "Звезда-Хендэ" строятся "зеленые" танкеры класса "Афрамакс" для работы на нефтедобывающих проектах в Арктике. В сентябре спущено на воду уже второе судно, построенное участниками этого проекта. Началось строительство пятого из серии газовозов для завода "Арктик СПГ-2", которые ООО "ССК "Звезда" строит в кооперации с "Самсунг Хэви Индастриз".– Есть ли интерес к инвестициям в разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике в обмен на получение стабильных поставок и новые заказы на строительство танкеров ледового класса?– Нефтегаз мы не обсуждали. Каждый разговор про энергетику с первых минут переходил в плоскость водорода. И это было одним из главных выводов из этой поездки – насколько серьезны намерения Кореи относительно развития водородных технологий. Все руководство страны ездит на водородных автомобилях. Россию рассматривают в числе основных поставщиков водорода, что соответствует нашей стратегической задаче – иметь долю не менее 20% на международном водородном рынке к 2050 году.– Сеул решительно настроен переходить к использованию водорода в качестве нового экологичного топлива, однако, согласно экспертным оценкам, собственных производственных мощностей стране к 2030 году уже будет не хватать, и Южная Корея может начать закупки водорода за рубежом. Импорт топлива с формирующегося сейчас на Сахалине водородного кластера рассматривается как одна из наиболее коммерчески привлекательных альтернатив, особенно с учетом длительной истории сотрудничества по поставкам сахалинского СПГ. Озвучивает ли южнокорейская сторона конкретные намерения по импорту российского водорода, о каких сроках и объемах может идти речь?– Руководство "KOGAS" оценивает потребности в 100 тысяч тонн к 2030 году и один миллион тонн к 2050 году.– Рассматриваются ли перспективы совместного производства танкеров для перевозки водорода и объединения усилий в создании судов, работающих на водородном топливе?– Пока наше сотрудничество сфокусировано на производстве танкеров на СПГ для Северного морского пути.– Среди южнокорейских экономистов можно часто услышать мнение, что для уверенного преодоления рубежа по товарообороту в 30 миллиардов долларов, нашим странам необходимо непременно углублять промышленную и технологическую кооперацию. Один из важных шагов в этом направлении – создание корейского индустриального парка в Приморском крае. Намерение стать его резидентами выразили уже более 40 южнокорейских производителей автокомпонентов и компаний, занятых в переработке пищевых продуктов, однако до начала строительства дело пока не дошло. Каково нынешнее состояние проекта? Насколько его реализацию может ускорить обсуждаемое сейчас двустороннее соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях?– Мы договорились реализовать этот проект. Создано юридическое лицо, с нашей стороны выделен участок. Сейчас мяч на стороне Кореи. Мы обратили внимание корейских партнеров на то, что земельный участок под индустриальный парк расположен рядом с территорией, на которой планируется создание города-спутника Владивостока. Компании-резиденты могли бы стать технологическими партнерами этого проекта, построить жилье для своих сотрудников. Возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.– Одно из главных направлений в рамках концепции "девяти мостов", предложенной правительством Мун Чжэина, – сотрудничество в железнодорожной сфере. Нехватка мощностей морской логистики в сочетании с многочисленными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, серьезно подстегнула спрос на использование транзитных возможностей Транссиба для перевозки грузов из Восточной Азии в Европу. И основной рост грузопотока на этом направлении обеспечивает Южная Корея. При этом КНДР, как сообщалось, уже готовится возобновить железнодорожное сообщение с Китаем, а Республика Корея прикладывает активные усилия для оживления диалога по ядерной проблеме, благодаря чему ряд санкций, препятствующих возобновлению железнодорожных проектов, могут быть сняты. Поднималась ли в ходе ваших обсуждений с южнокорейскими коллегами эта тема, и какие, на ваш взгляд, шансы того, что поставки российского угля через Раджин в Южную Корею когда-либо возобновятся, а контейнеры с южнокорейскими товарами все же пойдут через территорию Северной Кореи на Транссиб? Или мы скорее дождемся запуска контейнерных линий по Севморпути?– В целом корейские партнеры регулярно поднимали вопросы трехстороннего сотрудничества в формате Россия – Южная Корея – Северная Корея, выражали заинтересованность к реализации таких проектов, как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, линии электропередачи. Сожалели о режиме санкций, который препятствует реализации проектов. Разделяют наш взгляд, что после пандемии надо приложить усилия к реализации проектов, которые могут дать импульс экономическому развитию севера и максимально сблизить экономики наших стран.– Еще до реформы институтов развития у одной из подведомственных Минвостокразвития структур – Агентства по привлечению инвестиций - были представительства в Южной Корее, Японии, Индии, Китае. Не обсуждается ли сейчас возможность открытия представительств министерства или Корпорации развития Дальнего Востока в странах АТР?– Практика АПИ признана успешной. Такой формат позволяет держать руку на пульсе. Мы договорились с Минпромторгом России рассмотреть возможность включения в штат торговых представительств России за рубежом специалистов, работа которых была бы сфокусирована на привлечении инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Обсуждается возможность организации работы таких уполномоченных представителей в КНР, Южной Корее, Японии, Индии в прямом взаимодействии с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.– Как идет подготовка к первому регулярному рейсу атомного лихтеровоза "Севморпуть" по Северному морскому пути, который запланирован на 10 июня 2022 года? Какой груз планируется включить в рейс? Возможно ли включение в него продуктов северного завоза?– Сейчас совместно с государственной корпорацией "Росатом" рассчитываем экономическую модель, включая расчет стоимости доставки как рефрижераторных контейнеров, так и генеральных грузов. Нам предстоит решить задачу сбалансированности модели. С одной стороны, тарифы на перевозку по СМП не должны превышать стоимость доставки грузов по железной дороге. С другой стороны, нам надо выйти на окупаемость маршрута в течение трех лет. Что касается номенклатуры грузов, то будем активно взаимодействовать с регионами, в том числе в части организации поставок по СМП грузов в рамках северного завоза. В структуре северного завоза до 70-90% приходится на горюче-смазочные материалы по программе северного завоза – часть этого объема может доставляться по СМП. На первом этапе на ежегодной основе планируется реализовать программу субсидирования трех круговых рейсов с использованием лихтеровоза "Севморпуть" по маршруту Санкт-Петербург или Мурманск – Владивосток с погрузкой-разгрузкой в Петропавловске-Камчатском. Развитие каботажных перевозок – это основа для будущего международного транзитного контейнерного сообщения. В этом году за период летней навигации из Санкт-Петербурга было перевезено порядка 260 тысяч тонн грузов, а с учетом планов на осеннюю навигацию этот показатель может составить около 340 тысяч тонн. Это почти в 30 раз больше, чем в 2019 году. Сегодня на долю транзита пока приходится менее четырех процентов суммарного грузопотока. Задача – довести транзит до 15% грузооборота.

https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/kurily-1748681928.html

https://ria.ru/20210916/koreya-1750264799.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748681216.html

https://realty.ria.ru/20211005/sputnik-1753109366.html

https://ria.ru/20200915/yakutiya-1577272283.html

https://ria.ru/20211027/koreya-1756465803.html

амурская область

сахалин

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, амурская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), сахалин, дальний восток, алексей чекунков