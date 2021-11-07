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Гибель теплохода "Армения" (1941)
Гибель теплохода "Армения" (1941) - РИА Новости, 07.11.2021
Гибель теплохода "Армения" (1941)
В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945), развязанной 22 июня 1941 года гитлеровской Германией, ее войска захватили стратегическую инициативу и,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:29
2021-11-07T02:29
справки
вторая мировая война (1939-1945)
армения (теплоход)
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В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945), развязанной 22 июня 1941 года гитлеровской Германией, ее войска захватили стратегическую инициативу и, несмотря на героическое сопротивление войск Красной Армии, овладели значительной частью западных областей Белоруссии, Украины и России. Для нацистского командования Германии захват Крымского полуострова был делом особой стратегической важности. Оно рассчитывало оттуда перебросить войска на Кавказ, а затем выйти к Британской Индии. Уже в сентябре 1941 года Крым был полностью отрезан от остальной территории СССР, а в октябре германские войска прорвались на полуостров и стали все глубже проникать на его территорию. Сухопутных дорог для эвакуации мирного населения и раненых бойцов Красной армии в какой-то момент практически не осталось: было принято решение спасать людей, используя морской путь. Одним из судов, участвующих в эвакуации, являлся теплоход "Армения", построенный в 1928 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он имел водоизмещение 5770 тонн, длину 112 метров, и ширину 15,5 метра. В довоенное время "Армения" была круизным теплоходом, выполнявшим рейсы по Черному морю по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. В 1941 году с началом войны двухпалубное судно на 950 пассажиров было перестроено в Одессе под санитарный транспорт. На нем изменили конфигурацию внутренних помещений, убрали некоторые перегородки, чтобы организовать операционные и перевязочные, из-за чего пассажировместимость судна значительно уменьшилась. 10 августа 1941 года "Армения" была передана военным и стала самым крупным плавучим госпиталем на Черном море, рассчитанным на размещение 400 раненых. Во время обороны и эвакуации Одессы санитарно-транспортное судно "Армения" спасло не менее 16 тысяч человек, совершив 15 рейсов из города в порты Кавказа.В свое последнее плавание теплоход вышел вечером 6 ноября 1941 года из порта Севастополя, где на его борт загрузились пациенты, врачи и медицинский персонал госпиталей и лазаретов, жители города. Судно должно было идти на Кавказ, но сначала оно проследовало в Балаклаву, где ночью на него поднялись предположительно сотрудники НКВД с грузом. Что было в погруженных деревянных ящиках неизвестно. По одной из версий, вывозили сокровища из коллекций крымских музеев, по другой – партийный архив. По другим данным, в Балаклаве ничего на судно не грузили. После этого ночью "Армения" зашла в порт Ялты, где на ее борт взошли представители партийного руководства Крыма, руководство пионерлагеря "Артек" с семьями. Люди находились во всех помещениях теплохода – преимущественно стоя. По разным оценкам, на борту судна находились от 5 до 10 тысяч беженцев и раненых. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел. В это время германские войска были уже на подступах к Ялте, и чтобы не попасть под обстрел в бухте, "Армения" вышла в море, не дожидаясь темноты. Это произошло 7 ноября в 8 часов утра. Теплоход направился в Туапсе. По некоторым данным, санитарно-транспортное судно сопровождали два сторожевых катера и два истребителя. Через несколько часов теплоход атаковала германская авиация, и он затонул. Из всех пассажиров выжили единицы. Чаще всего встречается информация о восьми спасшихся.Гибель "Армении" по численности человеческих жертв стала самой большой катастрофой советского судна на Черном море в годы Великой Отечественной войны. Она также считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории. Дело о гибели судна засекретили, и только в 1989 году сняли гриф секретности с некоторых документов, связанных с ней. Официальные данные о трагедии содержат много белых пятен, даже координаты только приблизительные. Поиски судна начались только в 2000-х годах. "Армению" искали экспедиции трех стран – Украины, США и, впоследствии, России, где поисками теплохода занималось министерство обороны РФ. Во время них было исследовано более 300 квадратных километров морского дня. Только в 2017 году российские военные смогли засечь магнитную аномалию на дне Черного моря в предполагаемом месте гибели теплохода. В марте 2020 года они с помощью гидролокатора бокового обзора обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения". Для проведения идентификации привлекли специалистов Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО), которые провели детальное обследование объекта с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата отечественного производства серии РТ и получили первые видеокадры.В апреле 2020 года РГО сообщило, что найден теплоход "Армения". Судно узнали по расположению палуб, своеобразным проемам в леерных ограждениях, фрагменту резервного штурвального колеса и – главное – по судовому колоколу, на котором отчетливо видно выбитое название теплохода. По сообщению Русского географического общества, "Армения" находится на глубине 1,5 тысячи метров в 15 морских милях от берега. Судно стоит на ровном киле единым фрагментом. Его корпус покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Для исследования теплохода Центр подводных исследований РГО провел еще две экспедиции в апреле и мае 2021 года. В ходе них специалисты обнаружили три орудия и станину четвертого на борту судна, открытыми все погрузочные люки "Армении" и не нашли ни одной шлюпки на штатных местах. Результаты обследования позволили специалистам усомниться в расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. Они предполагают, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут, и с него могло спастись больше людей. В последней экспедиции был поднят на поверхность судовой колокол с носовой части "Армении", который после этого отправили на реставрацию. В Севастополе планируют создать мемориальный комплекс погибшим на санитарном транспорте "Армения". Его собираются установить на территории 1472-го Военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова в районе причала на Павловском мысу, от которого транспортное судно отправилось в свой последний поход. Победителем творческого конкурса на создание мемориального комплекса, проведенного в 2021 году, стал проект Студии военных художников им. М.Б. Грекова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, вторая мировая война (1939-1945), армения (теплоход)
02:29 07.11.2021
 

Гибель теплохода "Армения" (1941)

CC0 / Soviet Government / Теплоход "Армения"
Теплоход Армения - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
CC0 / Soviet Government /
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В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945), развязанной 22 июня 1941 года гитлеровской Германией, ее войска захватили стратегическую инициативу и, несмотря на героическое сопротивление войск Красной Армии, овладели значительной частью западных областей Белоруссии, Украины и России. Для нацистского командования Германии захват Крымского полуострова был делом особой стратегической важности. Оно рассчитывало оттуда перебросить войска на Кавказ, а затем выйти к Британской Индии. Уже в сентябре 1941 года Крым был полностью отрезан от остальной территории СССР, а в октябре германские войска прорвались на полуостров и стали все глубже проникать на его территорию.
Сухопутных дорог для эвакуации мирного населения и раненых бойцов Красной армии в какой-то момент практически не осталось: было принято решение спасать людей, используя морской путь.
Одним из судов, участвующих в эвакуации, являлся теплоход "Армения", построенный в 1928 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он имел водоизмещение 5770 тонн, длину 112 метров, и ширину 15,5 метра. В довоенное время "Армения" была круизным теплоходом, выполнявшим рейсы по Черному морю по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. В 1941 году с началом войны двухпалубное судно на 950 пассажиров было перестроено в Одессе под санитарный транспорт. На нем изменили конфигурацию внутренних помещений, убрали некоторые перегородки, чтобы организовать операционные и перевязочные, из-за чего пассажировместимость судна значительно уменьшилась. 10 августа 1941 года "Армения" была передана военным и стала самым крупным плавучим госпиталем на Черном море, рассчитанным на размещение 400 раненых. Во время обороны и эвакуации Одессы санитарно-транспортное судно "Армения" спасло не менее 16 тысяч человек, совершив 15 рейсов из города в порты Кавказа.
В свое последнее плавание теплоход вышел вечером 6 ноября 1941 года из порта Севастополя, где на его борт загрузились пациенты, врачи и медицинский персонал госпиталей и лазаретов, жители города. Судно должно было идти на Кавказ, но сначала оно проследовало в Балаклаву, где ночью на него поднялись предположительно сотрудники НКВД с грузом. Что было в погруженных деревянных ящиках неизвестно. По одной из версий, вывозили сокровища из коллекций крымских музеев, по другой – партийный архив. По другим данным, в Балаклаве ничего на судно не грузили.
После этого ночью "Армения" зашла в порт Ялты, где на ее борт взошли представители партийного руководства Крыма, руководство пионерлагеря "Артек" с семьями. Люди находились во всех помещениях теплохода – преимущественно стоя. По разным оценкам, на борту судна находились от 5 до 10 тысяч беженцев и раненых. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.
В это время германские войска были уже на подступах к Ялте, и чтобы не попасть под обстрел в бухте, "Армения" вышла в море, не дожидаясь темноты. Это произошло 7 ноября в 8 часов утра. Теплоход направился в Туапсе. По некоторым данным, санитарно-транспортное судно сопровождали два сторожевых катера и два истребителя. Через несколько часов теплоход атаковала германская авиация, и он затонул. Из всех пассажиров выжили единицы. Чаще всего встречается информация о восьми спасшихся.

Гибель "Армении" по численности человеческих жертв стала самой большой катастрофой советского судна на Черном море в годы Великой Отечественной войны. Она также считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории.
Дело о гибели судна засекретили, и только в 1989 году сняли гриф секретности с некоторых документов, связанных с ней. Официальные данные о трагедии содержат много белых пятен, даже координаты только приблизительные.
Поиски судна начались только в 2000-х годах. "Армению" искали экспедиции трех стран – Украины, США и, впоследствии, России, где поисками теплохода занималось министерство обороны РФ. Во время них было исследовано более 300 квадратных километров морского дня.
Только в 2017 году российские военные смогли засечь магнитную аномалию на дне Черного моря в предполагаемом месте гибели теплохода. В марте 2020 года они с помощью гидролокатора бокового обзора обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения". Для проведения идентификации привлекли специалистов Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО), которые провели детальное обследование объекта с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата отечественного производства серии РТ и получили первые видеокадры.
В апреле 2020 года РГО сообщило, что найден теплоход "Армения". Судно узнали по расположению палуб, своеобразным проемам в леерных ограждениях, фрагменту резервного штурвального колеса и – главное – по судовому колоколу, на котором отчетливо видно выбитое название теплохода. По сообщению Русского географического общества, "Армения" находится на глубине 1,5 тысячи метров в 15 морских милях от берега. Судно стоит на ровном киле единым фрагментом. Его корпус покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.
Для исследования теплохода Центр подводных исследований РГО провел еще две экспедиции в апреле и мае 2021 года. В ходе них специалисты обнаружили три орудия и станину четвертого на борту судна, открытыми все погрузочные люки "Армении" и не нашли ни одной шлюпки на штатных местах. Результаты обследования позволили специалистам усомниться в расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. Они предполагают, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут, и с него могло спастись больше людей.
В последней экспедиции был поднят на поверхность судовой колокол с носовой части "Армении", который после этого отправили на реставрацию.
В Севастополе планируют создать мемориальный комплекс погибшим на санитарном транспорте "Армения". Его собираются установить на территории 1472-го Военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова в районе причала на Павловском мысу, от которого транспортное судно отправилось в свой последний поход. Победителем творческого конкурса на создание мемориального комплекса, проведенного в 2021 году, стал проект Студии военных художников им. М.Б. Грекова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВторая мировая война (1939-1945)Армения (теплоход)
 
 
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