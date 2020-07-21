Историк выяснил детали гибели теплохода у берегов Крыма в 1941 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Военный историк, консультант Центра подводных исследований Военный историк, консультант Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Александр Скорбач, изучивший обстоятельства гибели теплохода "Армения" в 1941 году от немецкой авиации, объяснил трагедию стечением обстоятельств: советские истребители, "прикрывавшие" теплоход после его выхода из Ялты , отвлеклись, погнавшись за самолетом противника.

Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в Ленинграде . Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "Артек" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.

Судя по опубликованным данным, "Армения" вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Седьмого ноября теплоход вышел в Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов его атаковала вражеская авиация, судно затонуло за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тысяч человек) выжили единицы.

Как рассказал историк, архивные данные журнала боевых действий свидетельствуют, что советские истребители "прикрывали" теплоход "Армения" при выходе из Ялты.

"Единственный, кто мог спасти "Армению" - это летчики, и эта задача выполнена не была… Я думаю, что не спасли в силу объективных причин, но следователи НКВД в 1941 году могли иметь другое мнение", - сказал исследователь на пресс-конференции в онлайн-режиме.

По его словам, советские летчики погнались за самолетом противника, но безрезультатно, а когда вернулись, судно уже затонуло. В корпус теплохода ближе к носовой части попали две бомбы, добавил Скорбач.

"Армению" также сопровождали два сторожевых катера. По оценке эксперта, в условиях сильного шторма эти корабли не могли применить оружие против атаковавшей "Армению" вражеской авиации, а зенитная артиллерия самого теплохода "была недостаточно сильной".

"Это чудовищное стечение обстоятельств", - отметил Скорбач.

Как сообщало в апреле Русское географическое общество, место гибели теплохода "Армения" установлено в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.